Alluvione un anno dopo - "La Natura si è presa 20 anni delle nostre vite in pochi attimi"

Erano settimane che da un cielo grigio e cupo precipitavano gocce di pioggia grosse come chicchi di riso. Erano gocce anormali. Pareva bagnassero più dell'acqua. Giungevo al lavoro completamente inzuppato dal ginocchio in giù. L'ombrello era inutile. I piedi strizzavano la pioggia ad ogni passo, all'interno delle scarpe che calpestavano il lungofiume Quadrone: collegamento tra i due ponti, delle Grazie e della Memoria. Ogni mattino osservavo quella silenziosa e limacciosa colata. Avevo fissato negli occhi alcuni punti di riferimento sull'argine opposto per definire di quanto si alzasse quella silente lamina che ripiegava le alte canne cresciute all'interno della golena. Non si inginocchiavano per rispetto, ma per resilienza. Ogni mattino il riferimento era scomparso. Con tale crescita il fiume sarebbe esondato. Ne ero certo! L'alveo è un bosco! Il mio ottimismo, tuttavia, prevaleva ancora.

Quando udii gli allarmi urlati da megafoni che intimavano di lasciare le abitazioni al piano terra, mi precipitai in garage circa otto metri sotto il piano stradale e presi valigie e trolley. Arraffammo vestiti alla rinfusa. Confidavo ancora che quella potente e liquida furia avrebbe invaso gli interrati e lì si sarebbe fermata. Un volume di circa 7000 metri cubi li ritenevo sufficienti per contenere quell'orda. Con l'aiuto dei vicini trasportai al terzo piano, da Roberta, tv, pc, portatili, macchine fotografiche. I preziosi Lego furono posti sui mobili più alti. Infine, salimmo anche noi, ad aspettare. Aspettare ciò che non ci si immaginava.

Continuava a piovere. Energia elettrica interrotta. Il buio era squarciato dalle luci degli elicotteri e dal rumore dei rotori. L'acqua aveva invaso la città, risalendo anche le antiche mura. Un'acqua normale non sale, scende. Poi il fragore. Ora acqua normale che scende e invade i piani interrati. Il ruggire rendeva la forza, anch'essa anormale. Una violenza innaturale di una Natura forse stanca di antropici soprusi, ovvero annoiata dall'inerzia di uomini incapaci a comprenderla e ad adeguarsi ai suoi mutamenti. La Natura si è presa vent'anni della vita della mia famiglia e di un quarto della città in pochi attimi.

L'acqua melmosa è salita sino a metà delle pareti danneggiando ogni arredo. Ha divorato libri, abiti, fumetti, fotografie, ricordi lasciando fango, melma e odori nauseabondi, ma anche solidarietà, anche se contingente. Ora c'è sensazione di abbandono tra le braccia di una gelida e strafottente burocrazia, indifferente. Siamo ancora fuori casa, altro comune, altra provincia. Dormiamo in tre in un letto matrimoniale. Siamo uniti, ma non è facile. Occorrono risorse, tante risorse. Non solo per la propria abitazione, ma anche per il condominio le cui ingenti spese non ci si può esimere dal pagare.

L'aspetto peggiore? Le lacrime del nostro Riccardo, quando ha visto molti dei suoi libri e fumetti morsicati da quelle paludose zanne. Noi siamo solidi, siamo forti. Siamo come ciò che è accaduto: siamo anormali. Abbiamo pale, scope, profumi e sorrisi. Quel fango non è divenuto preziosa Faience. Quel fango è crepato sotto il sole. Noi no.

La famiglia Maura Dardi, Andrea Bazzocchi e Riccardo, Faenza