Alluvione un anno dopo - "La nostra cagnolina si è lasciata morire, abbiamo perso anche lei"

Drinnnn-drinnn-drinn: il campanello suonava all’impazzata, erano le 22 circa e da fuori si sentivano solo urla “Arriva l’acqua, arriva l’acqua! Presto venite fuori e portate via le auto!”. E come è iniziata la prima alluvione in via Cocchi a Villanova di Bagnacavallo il 3 maggio 2023. Esco di casa, tutto buio, vedo un sacco di gente fuori sulla strada intenta a guardare il fosso e gli alberi aldilà di esso che perimetrano una serie di campi infiniti. Osservo anche io e guardando meglio: non erano più campi, ma... Un mare di acqua. Il pensiero è andato subito alla mia vicina anziana che abita da sola in una casa ad un piano, corro da lei suono, chiamo. Dopo qualche minuto mi apre e assieme chiamiamo la figlia che acconsente a farla venire da me. Prendiamo su due cose velocemente e usciamo ma l’acqua era già alle caviglie, sembrava di passare in mezzo ad un torrente, gelido e con una forte corrente. A fatica arriviamo da me dove la ospito al secondo piano e dalle scale guardiamo l’acqua salire, salire, salire… Proviamo a dormire ma niente, ogni ora controlliamo il livello. Alle 4 sembrava tutto stabile.

Alla mattina presto i pompieri ci aiutano ad evacuare con un gommoncino. La vicina va dai figli mentre io con i miei due bimbi di 9 e 6 anni e la nostra bassottina andiamo da mia nonna per qualche giorno. I bimbi sono sereni, corrono e giocano e non pensano a tutto il disastro. Appena l’acqua è scesa sotto la soglia di casa ho iniziato a pulire da sola: fango ovunque… Un sacco di cose sparse per casa che molto probabilmente hanno galleggiato per qualche giorno. Dopo poco arrivano i rinforzi! Amiche e amici che senza chiedere nulla sono arrivati per regalarmi un po’ del loro tempo e aiutarmi a pulire.

Appena terminato le pulizie io e i bimbi e la cagnolina siamo tornati a casa, i bimbi erano felicissimi nonostante molte cose fossero andate buttate, ma era comunque la loro casa. La bassotta non sta bene, la porto in clinica e mi dicono che è disidrata e deperita, con il caos dell’alluvione non avevo controllato quanto mangiava o beveva. Si è depressa per la situazione e si è lasciata morire. Abbiamo perso anche lei il 14 maggio.

Il 17 maggio la storia si ripete… Ma questa volta l’acqua è maggiore, più alta e non se ne va mai. Appena arriva la seconda alluvione ci trasferiamo nuovamente a casa della nonna e aspettiamo che torni tutto alla normalità. Dopo 5 giorni riesco ad andare a pulire di nuovo casa… Ma questa volta la situazione è peggiore, quel po’ di cose che si erano salvate sono da buttare. In soccorso sono arrivati i miei compagni delle superiori, amici e un sacco di gente che non sentivo da molto tempo. Mi si è scaldato il cuore veder quante persone sono state vicine a me e ai mie figli in questo momento di necessità. Alcuni di loro mi hanno portato mobili e tanto altro per poter arredare alla meno peggio e ricominciare piano piano.

Ad oggi dopo un anno ho ancora la casa con i segni dell’alluvione e i mobili di recupero donati, polvere di fango che salta ancora fuori, imperterrita, dal pavimento, muri bagnati e sgretolati, vecchi ricordi andati come tanti altri oggetti personali. A giugno inizieremo a sistemare tutto e l’alluvione resterà comunque un ricordo indelebile, così come indelebile resterà la memoria di tutte le persone che ci sono state vicine come gli amici, le maestre dell’asilo dei miei bimbi, i compagni di scuola delle superiori, la Protezione Civile e i volontari di Villanova che ci hanno allietato i pranzi, durante tutto il periodo, portandoci un sacco di cose buone e non solo, sempre pronte in caso di bisogno. Credo comunque che vada preso il buono da ogni esperienza e mai abbattersi e piangersi addosso… Io sto ancora pagando la casa e già la devo rifare, sono da sola con due bimbi, ma alla fine stiamo bene e abbiamo visto quante persone sono state pronte a rimboccarsi le maniche per un aiuto, e questo è bellissimo.

Marika Masotti, Villanova di Bagnacavallo