Alluvione un anno dopo - "Le pareti di casa sono ancora bagnate e noi abbiamo ancora paura"

Ho una casa che abbiamo ristrutturato 9 anni fa, era dei miei genitori che non ci sono più, in via Cocchi a Villanova di Bagnacavallo, ora ci vive mia sorella. A maggio abbiamo avuto due alluvioni, il 3 e il 15 maggio, direi assurdo: acqua, acqua e ancora acqua. Abbiamo perso oggetti, elettrodomestici, mobili, ricordi, sì, i ricordi dei miei genitori che ci avevano lasciato e oltre a questo foto, ricordi e altro che tieni nel cassetto e ora non ci sono più. Allucinante. Pareti dopo un anno ancora bagnate, umidità e altro. Mia sorella è stata fuori oltre un mese, ho visto gente disperata che ha perso tutto, e anche noi abbiamo perso tanto, con danni inestimabili. E poi la promessa "non sarete soli". Sì, siamo soli. L'acqua fa ancora paura quando cade dal celo, anzi, il terrore. La prima volta la macchina salvata dalla mia vicina di casa, acqua oltre 40 cm in casa. Sistema, ripristina, metti protezione, e poi? Quello che non ti aspetti più: acqua, il 15 maggio ancora acqua (meglio dire fango), questa volta oltre un metro dentro casa. Assurdo, non volevamo crederci, come un altro KO! Da quello che abbiamo avuto prima….ributtato via tutto. Pianti, commozione e poi le promesse: siamo rimasti da soli. Villanova di Bagnacavallo ricorderà sempre, io ricorderò sempre questa catastrofe.

Luca Casadei, Villanova di Bagnacavallo