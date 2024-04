Alluvione un anno dopo - "Mia mamma 90enne alluvionata, per fortuna persone meravigliose ci hanno aiutato"

Non avremmo mai pensato io e mio marito di trovarci nella condizione di alluvionati, con la casa al piano terra devastata dal fango che ha corroso i mobili le porte e mi ha portato via i ricordi di una vita, un’auto nuova ibrida, scarpe, vestiti, elettrodomestici, divano, sedie ecc. Per fortuna la mia casa è su tre piani e siamo riusciti a continuare ad abitarci al primo piano, pur senza corrente. La cosa che mi ha confortato è che mi sono trovata con persone meravigliose che, senza chiamarle, si sono presentate a casa nostra per aiutarci, che ringrazierò a vita. Inoltre, oltre casa mia, dovevo aiutare mia mamma di 90 anni, anche lei alluvionata: è stato terribile.

Luisella Savioli, Lugo