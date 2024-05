Alluvione un anno dopo - "Mio figlio aveva appena fatto un mutuo di 30 anni per una casa andata distrutta"

Io sono di Sant Agata sul Santerno. Intanto da noi l'acqua è arrivata alle 3.40 del 17 maggio e di lì non si e salvato più niente. La mia casa appena finita di pagare, le mie auto di cui una nuova comprata 17 giorni prima, il piano di sotto e andato distrutto, la casa di mio figlio che si era comprato con un mutuo trentennale 2 anni prima, arredamenti da buttare... L'acqua da noi ha raggiunto il metro, ma da altre parti anche 2. Abbiamo avuto il Santerno che ci correva nel giardino come che fossimo noi il suo letto per circa 2 giorni e mezzo, assurdo. È stato tutto veramente assurdo. E per ciò non sappiamo ancora chi ringraziare, certo non la pioggia, perché ci sono stati periodi dove ha piovuto di più. Sicuramente la negligenza nel fare i lavori che dovevano essere fatti, è che purtroppo vediamo che non è cambiato niente, i fiumi sono ancora cosi, I fossi anche. Intanto noi abbiamo case mezze da rifare e sempre che non succeda più... Il nostro paese sembrava un paese lunare, abbiamo spalato 30 centimetri di fango appiccicoso, che o lo spalavi subito ed era morbido ma pesante, oppure una volta secco era creta, impossibile da togliere con un badile. Io a 60 anni non avevo mai visto una cosa cosi grave.

Chiara, Sant'Agata sul Santerno