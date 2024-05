Alluvione un anno dopo - "Nel buio vedevo qualcosa brillare in lontananza: era l'acqua, stava arrivando"

Era la mattina del 3 maggio e mentre mi recavo al lavoro ho notato un grande fermento sull’argine del fiume a ridosso del ponte dell'Albergone a Bagnacavallo. Non capivo, ero ignara di quello che stava succedendo. Verso mezzogiorno è arrivata la terribile notizia: causa il contraccolpo che la piena del fiume Lamone aveva dato al ponte ferroviario, si era rotto l'argine in località Boncellino. Una fiumana aveva iniziato ad inondare case e campi adiacenti. Tanta tristezza per quella povera gente. Da lì a sera, siccome l'acqua avanzava, al lavoro a Bagnacavallo si cercava di mettere in atto ogni misura di protezione per evitare il peggio nel caso fosse arrivata.

Finita la giornata, esausta dalle preoccupazioni, lavoro e tensione psichica, mi sono avviata verso casa. Abito a Villanova di Bagnacavallo, esattamente nella via Cocchi. In quel momento mi sono resa conto che in realtà la giornata non era finita. Per strada c'era gente e correva voce che l'acqua stava avanzando. Da lì a poco sarebbe proprio arrivata anche nella mia abitazione? Panico totale! Come può essere, nessuno ci avvisa? Sarà vero? Il cuore che batteva a mille e la ragione hanno prevalso su mille domande... Era tardi, era già buio ma se così fosse stato dovevamo metterci in salvo. Arrivata a casa ho cercato di trasmettere le mie preoccupazioni alle mie figlie e mio marito. Dovevamo scappare! Ci ho messo un po’ per convincerli tutti ma fortunatamente c’è l'ho fatta.

Erano ormai le 22.30, messe delle coperte nelle porte di casa (forse l'acqua non sarebbe entrata, era il nostro pensiero), senza nemmeno mettere nulla in salvo siamo usciti, dovevamo almeno mettere in salvo le macchine. Dallo stradello coi fari della macchina in lontananza si vedeva brillare qualcosa. Mamma mia, mi sentivo morire: era l'acqua, stava arrivando! Sono scesa dall auto e per quello che ho potuto ho suonato campanelli e avvisato i vicini: scappate, scappate, arriva, arriva! Siamo poi andati a casa dei miei parenti e l'indomani mattina prima di recarmi al lavoro sono passata da casa. Non era possibile andare con l'auto, c'era un mare, non si vedeva più la strada è le case erano sommerse. Piangevo, piangevo e nonostante l'acqua gelida mi sono avventurata a piedi verso l'abitazione: dovevo portare via o per lo meno mettere in salvo il coniglietto di mia figlia e i nostri adorati gatti.

Sono poi passati giorni, giorni di lavoro, giorni di impotenza, ma anche giorni di amore, collaborazione, tanta gente è tante braccia ma soprattutto tanti cuori si sono stretti a noi. Ci hanno aiutato e coccolato, ci hanno fatto vivere questa bruttissima esperienza col sorriso e l'amore. Passo dopo passo ce l'avremmo fatta! Ma è successo l'impensabile, di nuovo, il 17 maggio: di nuovo! L'acqua ancora più alta di prima. Lo sconforto, l'impotenza, l'incredulità.

E' stato un anno molto intenso, pieno di sacrifici, ci si è rimboccati le maniche e grazie agli aiuti economici degli amici, parenti e associazioni di volontariato si è riusciti piano piano a ricreare un ambiente abbastanza vivibile. I segni di questa catastrofe rimangono ancora evidenti sia fuori che all interno delle abitazioni , ma soprattutto rimane la paura che tutto ciò possa riaccadere.

Monia Paganelli, Villanova di Bagnacavallo