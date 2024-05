Alluvione un anno dopo - "Nella disgrazia abbiamo scoperto un'Italia che non conoscevamo"

Ho un ricordo netto di quel 16 maggio: subito dopo pranzo ero partita con il mio compagno per andare a casa sua che dista una trentina di chilometri da Borgo Sisa. Non eravamo ancora arrivati, erano circa le 14,30 ci chiama mia madre allarmatissima “Tornate tornate stanno suonando in tutte le case che sta arrivando la piena del fiume Ronco, di salire e di portare ai piani superiori tutto ciò che sarà possibile”. Immediatamente torniamo indietro ed iniziamo a fare proprio quello, ossia cercare di alzare da terra tutto ciò che è stato possibile sia in casa che nel capannone, sperando che succedesse come tre anni prima che c'era stato un allarme simile che poi da pochi centimetri dall'argine cominciò a defluire. Abbiamo sperato che anche questa volta si risolvesse così. Nel frattempo avevano già consegnato i fogli con le istruzioni con le info, in caso di evacuazione, su dove andare a riparare.

Alle 21,30 arriva l'ordine perentorio “Evacuate immediatamente”, non potevamo fare diversamente: con mia madre di 92 anni siamo scappati via senza pensarci un attimo fino a casa del mio compagno, con la morte nel cuore nel lasciare la nostra casa, l'auto, con tutto quello che avevamo costruito in una vita e non sapere come l'avremmo ritrovata e in che maniera. La notte è stata terribile, acqua a dirotto anche a casa del mio compagno, non per alluvione ma per innalzamento falde, la pompa sommersa in cantina era continuamente in funzione. Il giorno dopo ci arrivano due video dal nostro vicino di casa di Borgo Sisa che non era evacuato, avendo vari animali da salvare: filmati impressionanti, il fiume aveva esondato, acqua in ogni direzione, era tutto un lago che correva verso l'entroterra, con forse mezzo metro di acqua. Nonostante tutto siamo stati fortunati perché la sera dopo l'acqua era defluita, ma aveva lasciato dai 30 ai 40 centimetri di fango, al contrario dove qui a due chilometri da Borgo Sisa ne hanno avuta anche oltre i due metri.

Al venerdì siamo rientrati, per fortuna ci eravamo portati gli stivali nel dubbio. Quando siamo arrivati il cancello non si apriva perché bloccato dalla melma e con il motore bruciato, casa, cortile, capannone invasi da circa 20 centimetri di fango, praticamente impossibile camminare. Molto lentamente siamo riusciti a portare mia mamma in casa al piano superiore, dopo alcune ore di tentativi per ripristino della corrente sono arrivati i “Burdel de paciug” e chiamarli angeli non rende certo ciò che meritano, se non era per loro noi eravamo ancora lì, ci hanno aiutato per delle giornate intere, sono venuti da tutta Italia, perfino studenti di medicina in sede a Ravenna provenienti da varie regioni d'Italia. Non dimenticheremo mai Mario e Giuseppe, i nostri amici muratori che sono venuti (gratuitamente) il sabato e la domenica con le loro attrezzature e ci hanno liberati della melma e stappato le fogne che erano totalmente chiuse, eravamo senza acqua per il motore del pozzo allagato, nel capannone tutte le attrezzature completamente bloccate per acqua e melma entrata nei motori. In casa abbiamo dovuto buttare tutto, dai mobili agli elettrodomestici, però siamo qua e siamo vivi, ci siamo rimboccati le maniche senza versare una lacrima, al contrario di adesso che mentre ne parlo vado in crisi e mi viene da piangere.

C'è stato un miracolo in tutto questo, non mi aspettavo la solidarietà della gente, l'aiuto arrivato da tutta Italia, anche dal paese stesso quando durante l'anno fai fatica a dare il buongiorno, all'improvviso si è fatto di tutto per aiutarci a vicenda per quello che si poteva. Poi la Protezione Civile per tutto il tempo che siamo rimasti senza acqua ha portato pranzo e cena in tutto il paese a chi ne aveva bisogno. Mezzi che giravano con beni di prima necessità, per la cura della persona, per la pulizia della casa e anche indumenti, stivali, scope. Una cosa che mi è rimasta impressa che quando ci ripenso mi viene da piangere: la domenica sera due signore a piedi con due cestini di vimini, ho chiesto loro “da dove venite” e loro “da Forlì”, giravano per il paese con quei cestini pieni di vivande. A noi hanno dato crostini, pizzette, bevande, “l'abbiamo fatto per voi pensando a quanto potevate averne bisogno”: mi ha commosso tantissimo, nella disgrazia abbiamo scoperto un'Italia che non conoscevamo. Grazie veramente di cuore a tutti e speriamo che questa tragedia serva di monito affinché si faccia e si deve fare qualcosa perché ciò non accada più.

Catia Giovannetti, Borgo Sisa