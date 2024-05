Alluvione un anno dopo - "Non dimenticherò mai tutto l'aiuto non scontato che abbiamo ricevuto"

Impossibile dimenticare. Quel giorno l'azienda per la quale lavoro decise di lasciarci tutti a casa e tenere chiuso, vista l'allerta, per tutelarci.

Passai con mio marito e i miei vicini di casa l'intera giornata a fare sacchi di sabbia da mettere a protezione delle nostre case e del cancello del residence nel quale viviamo. Verso metà del pomeriggio del 17 maggio arriva la notizia che Bagnara si è allagata, ho sempre più paura... In casa non abbiamo spostato nulla fino al tardo pomeriggio, quando l'ansia era sempre più presente e quella sensazione sempre più forte; "arriverà me lo sento", ma non possiamo spostare più di tanto, non sapremmo dove mettere tutto, di sopra non ci sta. A mio marito dico "una cosa, solo una cosa portiamo di sopra, non posso perderli, non posso rischiare, aiutami". Portiamo al piano di sopra tutti gli album delle foto, quelle nostre da fidanzati, del matrimonio, e i tantissimi album delle foto dei bambini di quando erano piccoli, i lavoretti fatti all asilo... Insomma le cose importanti, se li avessi persi sarebbe stato tutto ancora più difficile. Abbiamo poi portato su la tv e poche altre cose spostabili. La mia casa è terra/cielo zona notte al primo piano, zona giorno al piano terra.

È arrivata piano quella notte, lenta ma inesorabile, una tortura ogni centimetro che avanzava... Quando le fogne in giardino hanno smesso di "tirare" e l'acqua ha iniziato ad entrare da sotto la porta, nell'ultimo tentativo disperato di tenerla fuori con stracci, teli, coperte abbiamo cercato di tamponare il più possibile l'acqua che entrava (l'avrei fatto tutta notte usando qualsiasi cosa pur di tenerla fuori). Dopo venti minuti circa mio marito sente i gatti miagolare, li avevamo messi in bagno, dormivano sopra la lavatrice. Dalla porta del bagno usciva acqua, mio marito va a vedere e urla "prendiamo i gatti andiamo su!". Dallo scarico della doccia usciva acqua come se fosse una fontana da terra con una potenza incredibile.

È la fine, ci guardiamo in faccia e capiamo che non c'è più nulla da fare, prendiamo i gatti, le loro cose e andiamo tutti di sopra. Piangevo, ricordo di quei giorni le tante lacrime, la desolazione di aver perso quasi tutto quello che abbiamo costruito in una vita... Il giorno dopo in casa c'erano cinquanta centimetri d'acqua e fanghiglia. Nella sfortuna però siamo stati fortunati, avevamo spostato le nostre auto in una zona più alta della nostra e si sono salvate entrambe.

Di quei giorni voglio che mi resti però solo la tanta solidarietà ricevuta, eravamo senza luce e acqua, i miei figli sono stati ospitati da amici, hanno insistito perché andassimo anche noi ma "il comandante non lascia la nave", così io e mio marito siamo rimasti a casa. I miei vicini che abitano in un appartamento sopra di noi ci preparavano da mangiare, ci ricaricavano i cellulari... Questo mi deve rimanere, tutto l'aiuto ricevuto, non dovuto, non scontato. Ripensando a loro, a quei giorni, il cuore mi si riempie ancora di tanta riconoscenza. In casa appena ha iniziato a defluire l'acqua abbiamo iniziato a pulire e buttare, abbiamo buttato tanto, quasi tutto, ci siamo aiutati tra noi vicini a buttare davanti casa in un giardino i mobili e i divani. Ci siamo aiutati tanto, abbiamo visto tanta solidarietà dalla gente comune dalle persone, tanto tantissimo aiuto.

Siamo romagnoli orgogliosi di esserlo, ci rialzeremo, ci stiamo già rialzando con le nostre forze, da soli, perché chi veramente aveva il dovere di aiutarci fino adesso ha saputo solo parlare.

Stefania, Lugo