Alluvione un anno dopo - "Ricordo la lunga notte con l'acqua in casa, infreddoliti in attesa dei soccorsi"

17 maggio 2023. Albereto, un piccolo paesino nelle campagne di Faenza. Ricordo la mattina presto già acqua nei campi, fossi, canali che straripano, io e babbo disperati. Nessuno ci ha avvisato che sarebbe potuto succedere questo, né la sera prima, né la mattina... Silenzio assoluto! Abbiamo cercato di salvare tutto il possibile, fuori e dentro casa, ma ormai non c'era più niente da fare, stava entrando un fiume d'acqua anche dentro casa.

Ricordo babbo fuori su una panchina, io dentro casa che non riuscivo ad aprire la porta per farlo entrare... Spingevo con tutte le mie forze e finalmente riesco a prenderlo per un braccio e trascinarlo al piano di sopra con l'acqua che aumentava sempre di più. Ogni cosa al piano di sotto galleggiava, un disastro! Chiamiamo i soccorsi: decine di elicotteri tutto il giorno e tutta la notte, ma nessuno ci salva! Ricordo la lunga notte a letto, vestiti, zaino pronto con poche cose, affamati E assetati.

Alle 15 del 18 maggio finalmente arriva un gommone, scendiamo con le lacrime agli occhi, bagnati e infreddoliti ci facciamo spazio tra porte e mobili che galleggiano, finalmente siamo salvi! Ci portano dalla nostra famiglia, ci abbracciano commossi, ci preparano una cena, una doccia calda e un letto pulito. Tutto il resto un vero disastr. Grazie ai miei angeli del fango che ci hanno dato tanto aiuto. Abbiamo perso tanto, tanti ricordi che nessuno ci restituirà mai più, ma siamo salvi! Quei giorni rimarranno impressi nella nostra mente per sempre.

Loretta, Albereto