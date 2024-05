Alluvione un anno dopo - "Sento ancora il rumore battente della pioggia e delle sirene"

La prima alluvione arrivò ai primi di maggio. Rimasi sconvolta, seppur non conoscessi nessuna delle persone colpite, passando in macchina da Villanova di Bagnacavallo, vedendo i mobili fuori dalle case e le persone con una tristezza negli occhi che sapeva di disperazione e paura. Mi dissi che non potevo restare ferma, dovevo aiutare. E così insieme ad alcuni amici e al mio fidanzato andammo il sabato successivo alla sede della protezione civile di Bagnacavallo per aiutare i volontari a riempire i sacchi con la sabbia, incuranti che di lì a due settimane non sarebbero mai bastati a contenere il mare d’acqua che sarebbe arrivato.

E l’acqua arrivò a Fornace Zarattini dove abitiamo noi e in tutta la Romagna. Quella sera del 16 maggio 2023 mentre scendeva copiosa e forte dal cielo non riuscivamo a dormire, il telefono sempre acceso, sempre in contatto con gli amici residenti vicino ai fiumi, continuamente in aggiornamento sulle pagine dei comuni che pubblicavano foto e video che non avremmo voluto mai vedere e mentre la paura cresceva forte, cresceva anche l’intensità della pioggia. Un rumore battente e continuo, mi sembra ancora di sentirlo nelle orecchie insieme alle sirene dei vigili del fuoco che continuavano a suonare ininterrottamente. Eravamo spaventati, immobili di fronte a ciò che stava per succedere. Durante il Covid la casa era il posto sicuro dove stare, ora per alcuni stava diventando il luogo da dove scappare.

Il giorno dopo restai a casa, il mio compagno andò nella sua azienda a Fornace che si era in parte allagata ad aiutare. Io andai al lavoro giovedì mattina, casa nostra fino a quel momento era salva ma c’era il canale Magni che iniziava a preoccupare. Nessuno mai avrebbe pensato che l’acqua sarebbe arrivata a Fornace e in quel modo. A mezzogiorno arrivò la comunicazione del Sindaco che avrebbero evacuato Fornace, per scrupolo pensammo. Restammo fuori casa 5 giorni, ospiti di amici al di là del ponte della faentina, pochi vestiti per noi ma tutto il necessario per la nostra gatta che mai avremmo potuto abbandonare.

L’acqua arrivò dalle campagne, intorno alle 16.00 del pomeriggio, lentamente ma con un effetto devastante. Via Giannello, via della Ferrovia, Via del Manzone, Via del Lavoro sono solo alcune delle vie maggiormente colpite dove l’acqua è rimasta per giorni. Casa nostra si è salvata, abbiamo scoperto di abitare nella parte alta di Fornace proprio di fronte a via Giannello. Vedevamo casa nostra dalla tv, le riprese le facevano da lì. Siamo stati fortunati, ma non bastava a togliere quella sensazione di impotenza nel vedere tante, troppe persone che conoscevamo perdere tutto.

Sono stati giorni terribili, anche se dal dolore e dalla sofferenza è nato un movimento fortissimo di solidarietà capitata soprattutto dai giovani. Tutti ci siamo sporcati le mani di fango per aiutare la nostra amata Romagna a rialzarsi ma per alcuni non è stato sufficiente, c’è chi ancora sta aspettando i contributi che non sono arrivati e ha ancora negli occhi la paura di quei giorni, e ancora non è tornato a casa, c’è chi non potrai mai tornarci e ha visto i sogni infrangersi o peggio annegare. Ogni volta che piove abbiamo tutti un po’più paura adesso.

Irene Guidi, Fornace Zarattini