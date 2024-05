Alluvione un anno dopo - "Si è costruito in aree a perenne rischio esondazione, serve un cambiamento"

Abitiamo a Riolo Terme dal 2008. Abbiamo subito quattro alluvioni, una nel 2014 e tre nel 2023 (due a maggio e una a novembre). In altre sei occasioni il torrente Senio non è entrato in casa per pochi centimetri. Dieci eventi alluvionali in quindici anni non possono essere un caso. A maggio i gravi problemi idrogeologici di questa zona sono emersi nella loro gravità, ma qui in via Fornace 5 la situazione era critica già da anni. Perché qualcuno ha reso abitabile questa zona nonostante un canale nel quale si riversa il Senio in piena, un lago privato che ci sovrasta con il perenne rischio di esondazione e l'area nella quale abitiamo che è ormai da considerare una zona golenale?

In via Fornace 5 il problema non è se e quando ricostruiremo, ma quanto tempo passerà da novembre alla prossima alluvione. Detta fuori dai denti certe aree dovrebbero essere espropriate perché non saranno mai messe in sicurezza. L'unico proprietario qui è il fiume che reclama il suo territorio. Bisognerebbe prendere decisioni fuori dagli schemi, innovative che mettano al primo posto la sicurezza dei cittadini e sviluppino mappe che ridisegnino la gestione del territorio martoriato da piani regolatori che se ne infischiano della sicurezza. L'errore è stato permettere la civile abitazione in questa parte del paese. Non è dignitoso far vivere dei cittadini nel degrado e nella paura. Fino a quando vivevamo in Via Fornace 5 (da un anno siamo sfollati) ogni volta che pioveva due giorni di seguito passavamo le notti in bianco e ci preparavamo a portare via quello che potevamo ed è stato così da anni, non solo da maggio. Vi sembra dignitoso vivere in questo modo? Questa non è vita. Quando piove, il nostro massimo problema dovrebbe essere se prendere o meno l'ombrello, non preoccuparsi se ti verranno a prendere i pompieri con il gommone.

Ricostruire dovrebbe essere la prima cosa, ma che senso ha ricostruire quando sai già che alla prossima allerta la tua casa sarà di nuovo allagata? Siamo ancora sfollati e non sappiamo per quanto tempo lo saremo, ricostruire e tornare in quella casa non è pensabile. Siamo stati colpiti nel bene che più di ogni altro rappresenta la sicurezza, la tranquillità e l'intimità... la casa, oggi per noi questa casa è il simbolo della paura, del degrado e del nostro fallimento. Questa casa ormai ci è ostile e, ogni volta che ci rechiamo in via Fornace 5 per portare via l'intonaco marcio e asciugare l'acqua che continua a trasudare dai pavimenti, non vediamo l'ora di fuggire per provare a vivere cinque minuti di normalità. Tutto quello che facciamo da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto la sera è la conseguenza delle alluvioni subite, non abbiamo più una vita nostra e questo 'buco" nell’anima rimarrà per tutta la vita. Viviamo in una bolla e vediamo la vita scorrere fuori ma non è più la nostra. Ormai essere alluvionati è diventato lo status della nostra vita. Addirittura, quando qualcuno parla di noi viene messo l’aggettivo…. "alluvionati". Abbiamo buttato via i risparmi di una vita, ricordi e salute. Fino a quando saremo legati a quella casa sappiamo che non potremo ricominciare una nuova vita. Per noi la soluzione non è ricostruire, ma fuggire da una casa e da un paese che ci hanno rovinato la vita.

Spero che la Struttura Commissariale, la Regione, l’Autorità di Bacino, l'Agenzia per il Territorio o chi per loro mettano in atto delle procedure o decidano che in certe aree non sia il caso di ricostruire e che i cittadini che hanno avuto la sventura di abitare in aree non abitabili, perché da considerare alluvionali, vengano risarciti per i loro sacrifici e per gli errori commessi da altri. In conclusione, mi faccio solo alcune domande e vorrei che le stesse domande se le ponessero tutti gli enti e poteri preposti alla gestione del territorio: non sarebbe il caso di sfruttare questa tragedia (perché con il passare del tempo tutto assume i contorni di una tragedia anche dal punto di vista psicologico) per capire e rendersi conto che in molte aree sono state date delle destinazioni ad uso abitativo in modo diciamo superficiale…? Che in molti casi è stata messa a rischio l’incolumità di ignari cittadini, senza contare il fatto che molti hanno buttato via sacrifici, ricordi, speranze e dignità? E, aggiungo, non sarebbe il caso di cominciare a mettere mano agli errori commessi sul territorio e sanare queste situazioni per evitare che qualcuno in futuro, quando accadrà di nuovo tutto questo, perché qui a Riolo Terme in Via Fornace al n. 5 accadrà di nuovo, faccia la solita sceneggiata di cadere dal pero? Gli Enti locali che hanno dato i permessi in aree a rischio non hanno alcuna responsabilità sulle scelte fatte? Perché è sempre il cittadino onesto a rimetterci? Domande al vento, a Riolo Terme in Via Fornace 5 non esiste futuro, esiste disperazione, rassegnazione e degrado. Grazie per la disponibilità che ci avete dato per esprimere la nostra frustrazione, la nostra disperazione e la nostra rabbia.

Gianluca Ierpi e Alessia Lazzerini, Riolo Terme