Alluvione un anno dopo - "Sono rimasta bloccata in casa, guardavo l'acqua distruggere i sacrifici di una vita"

Come ricordare quel giorno? Penso che ancora è una ferita aperta e, nonostante tutto, ancora oggi sogno quella sera e ho attacchi di panico! Siamo una famiglia con due bambini di 4 e 2 anni. 10 giorni prima dell'alluvione quando si era allagata Faenza e dintorni noi abbiamo avuto l'acqua in giardino fino alle caviglie, ma per fortuna in casa non era entrata. Quel giorno mentre il giardino si riempiva di acqua mai avremmo immaginato tutto ciò! Eravamo in 4 a svuotarlo con i secchi e buttare nel campo dietro casa, ma più di tanto non assorbiva. Ad un certo punto, quando si è vista l'onda arrivare, è lì che abbiamo capito che era finita...

Tra urla, pianti e panico mio marito ha iniziato a portare la macchina fino la via Pelacano in fondo per salvarla, invece io nel cercare di prendere i documenti e telefoni sono rimasta incastrata in casa con la porta bloccata! Tiravo sul tavolo e lanciavo sulle scale tutto quello che vedevo (tra i giochi dei bambini e oggettistica) fin che l'acqua in poco più di 5 minuti era già arrivata al petto! Mi sono seduta sulle scale a piangere e vedere tutti i sacrifici di una casa appena ristrutturata e traslocati da poco e pieni di debiti andare in fumo.

Dalle 19 che tutto iniziò sono venuti a prendermi all'1.00 con il gommone! Lacrime sotto la pioggia e l'arrivo verso dall'altra parte della via dove non c'era nulla, come se nulla fossi! Ci sono voluti 10 mesi a metterla a posto o almeno agibile per tornare con i nostri bimbi a fare una vita normale. Non è stato facile buttare foto, ricordi, mobili nuovi e giochi dei bambini. Abbiamo dovuto ricomprare delle scarpe, vestiti, giochi e tutto quello che ci serviva per vivere, Abbiamo avuto 1.80 metri di acqua in casa e quasi 3 metri fuori. Ora siamo tornati a casa ma nulla è come prima, tutto ricorda quel giorno e tutto ancora è da finire, ma senza aiuti e soldi, quel poco che hanno dato non basta. Siamo dimenticati...

Olena, Faenza