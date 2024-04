Alluvione un anno dopo - "Stavamo cenando, un minuto dopo è scoppiato il panico"

Un giorno impossibile da dimenticare. Io ero ancora a casa in maternità col mio bambino di 6 mesi. Abitando in via Renaccio, controllavo minuto per minuto quel fiume che si alzava sempre di più... Pioveva, pioveva ininterrottamente. A mezzogiorno chiamai il mio compagno pregandolo di tornare a casa dal lavoro. Iniziarono a passare macchine della protezione civile, dei carabinieri, della guardia di finanza ripetendo in continuazione quelle frasi: "Non uscite di casa e andate nei piani alti”. Io d’istinto preparai un trolley con tutto il necessario per il mio bambino… Sentivo che dovevo essere pronta a tutto.

Finalmente il mio compagno arrivò a casa e lo pregai di portare in salvo la macchina, ma di fare presto… Quel fiume era sempre più “grosso”. Alle 19 eravamo pronti per la cena, il bimbo aveva da poco iniziato lo svezzamento e avevo appena finito di cuocere il brodo e le verdure per il giorno seguente (rimasti lì poi per giorni e giorni...). Mentre ceniamo al volo salta la corrente ma torna subito. Un minuto dopo, il panico: ci suonarono i citofoni, urlavano per la via dicendo di lasciare le proprie abitazioni, anche chi era nei piani alti, di prendere 4 vestiti e scappare sui mezzi disponibili per portarci via. Piangevo, non volevo andarmene da casa mia, non volevo uscire da quella casa pensando di essere inghiottita da tutta quell’acqua proprio mentre cercavamo di metterci in sicurezza. Ma abbiamo lasciato tutto e siamo stati accompagnati al Palabubani. Tempo di arrivare, l’argine aveva spaccato a poca distanza da casa nostra. Avevo paura, tanta paura…

Due giorni dopo siamo riusciti a raggiungere, facendo km su km per vie “accessibili”, la nostra strada. Mi è bastata vedere la curva per immaginare la scena… Mi sono fermata col passeggino e non ho potuto e nè voluto procedere. Il mio compagno ha proseguito, tornando con le mani nei capelli, piangendo. Abbiamo passato 15 giorni presso un albergo, trattati benissimo, dove ringrazio per questo il Comune di Faenza, ma avevo bisogno di rientrare nella mia casa, far giocare il bambino con i suoi giochi.

Un’esperienza indimenticabile… Pensare che due giorni prima ero nella mia città nativa a festeggiare il Battesimo di mio figlio, consapevoli di una forte allerta ma non di un disastro del genere. Ad oggi quelle scene rimarranno sempre e per sempre nella testa. Grazie a tutti quelli che, da ogni parte d’Italia, ci sono corsi in aiuto. Anche loro, non dimenticheranno: perché un conto è vedere in tv, sui social; un conto è vederlo con i propri occhi!

Valentina Zagami, Faenza