Alluvione un anno dopo - "Stiamo ancora lavorando quotidianamente per ripristinare i danni"

Non ci sono foto e video che possano descrivere la devastazione subita. Da quasi un anno stiamo lavorando quotidianamente per ripristinare i danni e non abbiamo ancora finito. La cosa che ci ha lasciati più amareggiati è il fatto che, a parte il giorno 20 e 21 maggio che siamo stati aiutati da amici e passanti volontari "angeli del fango", dal 22 maggio non abbiamo avuto nessun tipo di aiuto, nonostante le richieste alle autorità competenti, ci siamo dovuti arrangiare da soli io e mio marito da soli.

Mi meraviglio non ci sia venuto un infarto. Vedevamo in tv squadre di volontari provenienti da tutta Italia aiutare le famiglie dei vari paesi, ma qui non si è visto mai nessuno, posso garantire che la sensazione di totale abbandono non ce la dimenticheremo mai. Per quanto riguarda le ampie donazioni (sette milioni) ricevute dal Comune di Ravenna, siamo inoltre molto amareggiati di non aver potuto accedere in quanto situati nel comune limitrofo. Vorrei sapere se chi ha fatto le donazioni ritiene giusta questa cosa.

Magda Silvagni, via Molinaccio, Russi