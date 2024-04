Alluvione un anno dopo - "Sul gommone dei pompieri con cani e gatti, sembrava l'arca di Noè"

Durante la notte tra il 16 e 17 maggio a Borgo Sisa ha iniziato a fuoriuscire l’acqua dal fiume Ronco a causa della mancanza dell’argine. Ha proseguito la sua corsa scontrandosi con l’argine del Cer, facendo a sua volta una diga. Inoltre, ha iniziato a esondare anche il Cer causato dal riempimento della rottura del fiume Savio.

Una diga immensa! Abbiamo rilevato circa 180/200 cm di acqua in casa. Nonostante sia a più di 2 km dal fiume la casa era in mezzo ad un immenso lago! Siamo stati soccorsi dai Vigili del Fuoco verso le 12:30, siamo saliti sul gommone in 5 adulti e siamo riusciti a salvare portando con noi 2 gatti e 4 cani. Sembrava l'arca di Noè.

Dopo 3 giorni l’acqua è andata via e da quel momento è iniziata la grande sofferenza e fatica per la ricostruzione. Abbiamo lavorato tantissimo con l’aiuto di tanti angeli, ma ad oggi abbiamo ancora diversi lavori da fare.

Roberta Mescolini, Borgo Sisa