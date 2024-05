Alluvione un anno dopo - "Una delle notti più lunghe di sempre, assistevamo impotenti alla distruzione"

A distanza di un anno, non accenna a placarsi l’inquietudine che proviamo ad ogni pioggia intensa. In questa primavera anomala la memoria torna spesso alla notte tra il 16 e il 17 maggio del 2023, quando in poche ore l’intera zona venne devastata dalla furia distruttrice di acqua e fango. Sebbene fossimo stati più volte allertati dalle autorità, e con il ricordo ancora recente della prima alluvione che appena due settimane prima aveva colpito una zona della città di Faenza, neanche noi che abitavamo al piano terra e che pure avevamo preso qualche precauzione, inclusa la preparazione di zaini atti alla fuga immediata, avremmo mai immaginato che un evento di tale portata potesse davvero accadere.

La pioggia batteva incessante già da diverso tempo quando andò via l’elettricità e ci ritrovammo immersi nel buio, poco dopo l’ora di cena. Appena qualche attimo per realizzare che ciò che era stato annunciato si stava effettivamente compiendo e via, verso i piani alti dell’edificio. Fu una delle notti più lunghe di cui io abbia memoria e durante la quale non potemmo fare altro che assistere, dall’alto ma impotenti, a quanto stava succedendo intorno a noi: l’immensa distesa d’acqua continuava ad avanzare e a salire di livello, inghiottendo le nostre vite e la falsa sicurezza delle nostre abitazioni; l’oscurità era attenuata solo dalle luci lampeggianti dei soccorsi già operativi, mentre il suono delle sirene e di svariati allarmi facevano da terribile colonna sonora.

Erano circa le tre del mattino quando finalmente abbiamo visto arrestarsi l’avanzare dell’acqua, ma quelle ore erano state più che sufficienti a stravolgere in maniera irreversibile le nostre esistenze. L’alba del giorno dopo ci costrinse ancor di più a fare i conti con l’enorme portata di ciò che era accaduto, e le ferite emotive della gente si sommavano a quelle visibili subite dai nostri luoghi. La guarigione non poteva che partire da quella stessa gente, risoluta a non lasciarsi sopraffare da quanto accaduto e anzi a reagire, con l’entusiasmo e l’energia che sa sempre caratterizzano la Romagna.

E così è stato, per quanto possibile. A pochi giorni dal primo anniversario di quei tragici eventi, tuttavia, c’è ancora tanto da fare e il processo di guarigione è tutt’altro che concluso, non solo sul piano materiale ma anche e soprattutto su quello emotivo. E ancora oggi, ad ogni pioggia intensa, l’inquietudine torna a farsi sentire.

Mariarita Cupersito, Faenza