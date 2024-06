Alluvione, in duemila per dire grazie alla Protezione civile. Bonaccini: "Mantenere le promesse sui rimborsi"

In oltre duemila per dire grazie e ribadire, con orgoglio, il grande lavoro fatto nella gestione dell'alluvione del maggio 2023. Un'opera, è stato sottolineato, che può essere presa a modello a livello nazionale e non solo per affrontare emergenze future. Si sono ritrovati a Faenza al PalaCattani gli stati generali della Protezione civile regionale, insieme ai rappresentanti istituzionali del territorio e ai gruppi che da tutta Italia e dall'estero hanno sostenuto la Romagna durante una tragedia che ha portato via 17 persone, le vere perdite irreparabili per la comunità, come ha sottolineato il presidente regionale Stefano Bonaccini.

"Una giornata per dire grazie. Alluvione un anno dopo" è il titolo della manifestazione, a cui assieme a Bonaccini e alla sua vice e assessore regionale alla Protezione civile Irene Priolo, ha partecipato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, che ha aperto la giornata con i saluti istituzionali insieme al sindaco "padrone di casa", Massimo Isola. Presente anche Michele De Pascale, sindaco e presidente della provincia di Ravenna e guida dell'Unione delle province italiane. Con lui Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della provincia di Forlì-Cesena e Marco Monesi, consigliere metropolitano di Bologna, in rappresentanza del presidente Matteo Lepore. Oltre cento, inoltre, i primi cittadini del territorio presenti in sala.

Tra i rappresentanti istituzionali della Protezione civile, insieme a Luigi D'Angelo e Sisto Russo del dipartimento nazionale, si sono avvicendati Rita Nicolini, direttrice dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile; Gian Marco Desogus, Ercc Liaison Officers della Commissione europea; Sergio Zaniboni, presidente del Comitato regionale di Coordinamento del volontariato di Protezione civile e Dario Pasini, presidente del Comitato nazionale di Protezione civile. A tutti i gruppi sono state consegnate delle targhe di ringraziamento.

I sindaci: "L'emergenza non è ancora finita".

Da Isola, De Pascale e Lattuca, oltre ai ringraziamenti e al ricordo di quei giorni, l'appello comune a proseguire sulla strada della messa in sicurezza del territorio e la richiesta di "ottenere le risorse di cui i cittadini hanno diritto", come sottolineato proprio da Isola. "Oggi - ha aggiunto De Pascale - la Romagna rimane fragile e l'emergenza non è ancora finita". E Lattuca ha ribadito come sia necessario, ora che si è abbassato il clamore mediatico sull'alluvione, "ribellarsi all'idea che su queste tematiche subentri l'abitudine".

Un grazie commosso lo ha espresso anche Priolo "a tutto il sistema di Protezione civile, che ha visto partecipare oltre 14mila persone che hanno permesso di salvare migliaia di vite. Donne e uomini arrivate da tutta Italia, da San Marino, Slovacchia, Slovenia, Francia e Belgio". La vicepresidente regionale ha espresso gratitudine anche per i sindaci in carica nel 2023, riconfermati e non, facendo un grosso in bocca al lupo per la sfida della ricostruzione "per la quale non ci fermeremo fino a quando non sarà terminata".

Bonaccini: "Come per il terremoto chi ha perso tutto deve essere rimborsato"

"Oggi emerge quant'è straordinaria la gente di questa regione - ha detto nel suo intervento Bonaccini - che in questi anni ha vissuto eventi tragici, dal terremoto, alla pandemia all'alluvione, riuscendo sempre a ripartire. Un grazie immenso a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta accanto alle comunità ferite nel momento dell’emergenza e non solo: molti continuano a farlo ancora oggi per rafforzare la sicurezza del territorio e portare avanti gli interventi di ricostruzione. E grazie a tutti i sindaci. Mi auguro che nei prossimi mesi ciò che è stato promesso venga mantenuto per tutti e non solo per coloro che votano da una certa parte. Continueremo a lavorare al fianco della struttura commissariale e il governo avrà da noi tutta la collaborazione possibile. Ma - ha concluso - come abbiamo fatto per il terremoto, pretendiamo per l'alluvione solo una cosa: che chi ha perso tutto venga rimborsato al cento per cento".

Durante l'evento spazio anche alle esibizioni della scuola di musica comunale "Sarti" di Faenza, tra le realtà più colpite lo scorso anno dalla piena, e del cantautore di Modigliana Martino Chieffo, che ha portato il suo brano "Terra Mossa", sul tema dell'alluvione. A chiusura di giornata sul palco sono saliti i Santa Balera, il gruppo di giovani musicisti che promuovono il liscio con il supporto del Mei - Meeting etichette indipendenti di Faenza - e che si sono esibiti, come a Sanremo 2024, con la loro versione di Romagna Mia.