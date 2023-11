Alluvione, l'Unione dei Comitati: "Serve chiarezza sugli interventi per la sicurezza del territorio"

Venerdì pomeriggio si è svolto un incontro in Municipio fra l’Unione dei Comitati Alluvionati di Ravenna e l'Amministrazione comunale per fare il punto sulla ricostruzione, i ristori e programmare gli interventi di messa in sicurezza del territorio. Erano presenti il sindaco Michele De Pascale, l’assessora Federica Del Conte, il dirigente Stefano Ravaioli, Stefano Francia e Mario Molducci del Consorzio di Bonifica della Romagna, i presidenti dei Consigli di Decentramento Valeriano Savoia, Maurizio Melandri, Susanna Tassinari, Nicola Staloni e la consigliera Silvia Sangiorgi, mentre per l’Unione dei Comitati Alluvionati c'erano Enrico Piani e Mirko Bertaccini. "In un clima collaborativo abbiamo presentato una breve relazione sugli interventi ritenuti necessari nei vari territori interessa: dall’alluvione di maggio", riferisce l'Unione degli alluvionati. Tre sono stati i macro-temi affrontati: sicurezza del territorio (fiumi e canali, ripristino dei danni, manutenzioni straordinarie e nuove opere di messa in sicurezza), procedure per gli indennizzi, utilizzo delle donazioni.

L'Unione dei Comitati ha "richiesto a gran voce chiarezza sugli interventi in programma per incrementare il livello di sicurezza del fiumi/canali e l’apertura di più tavoli tecnici sui vari territori per condividere tali azioni. L’Amministrazione Comunale ed il Consorzio si sono resi disponibili nel brevissimo termine ad organizzare tavoli ristretti per condividere gli interventi ritenuti necessari per la messa in sicurezza così come ad effettuare Assemblee Pubbliche sul territorio per fornire tali informazioni alla cittadinanza oltre che i chiarimenti necessari sulle procedure di indennizzo". I Comitati degli alluvionati ritengono infatti "necessario ridurre al minimo le distanze comunicative su questo argomento che ci tocca molto da vicino. Consideriamo questo incontro un primo grande passo in tal senso ed auspichiamo che si possa continuare su questa strada".