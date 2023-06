Alluvione, Verlicchi (Confagricoltura) a Salotto blu: "Danni enormi, serve una risposta diversa alle calamità"

È seriamente preoccupato il direttore di Confagricoltura della provincia di Ravenna, Danilo Verlicchi, mentre stila un primo, momentaneo, bilancio degli esiti della disastrosa alluvione dei giorni scorsi. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda lunedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, esprime con franchezza lo stato d'animo degli imprenditori associati: "La sensazione diffusa è che si sarebbe dovuto fare di più in termine di prevenzione e di risposta organizzativa alla emergenza. È vero che gli eventi piovosi sono stati eccezionali ma, ad esempio, è emerso con chiarezza che i fiumi non erano manutentati adeguatamente, trasportavano di tutto. Ed è mancata una regia complessiva della macchina territoriale dei soccorsi, serve un protocollo che stabilisca chi fa cosa e quando. Anche perché occorre pensare che, senza opere infrastrutturali che mettano in sicurezza il territorio, il dramma che abbiamo vissuto potrebbe riproporsi". I danni? "Sono talmente enormi, sia in pianura che in collina, che ci sentiamo inermi. Un solo ettaro di frutteto presuppone un investimento di 50-60 mila euro e siamo di fronte al rischio che non possa più produrre per tre-quattro anni. Le imprese sono in ginocchio, tra due mesi potremo fare un bilancio più preciso - conclude Verlicchi - Servono eccezionali provvedimenti di sostegno. E serve dare garanzie che in futuro ci sia lungimiranza da parte delle autorità pubbliche, altrimenti ripartire risulterà troppo difficile".