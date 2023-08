Alluvione, via alle domande di saldo dei contributi Cis in Romagna Faentina

Da lunedì 28 agosto online, e da lunedì 4 settembre presso gli sportelli dedicati nei comuni dell’Unione Romagna Faentina, sarà possibile presentare le domande di saldo relative al Contributo di immediato sostegno (CIS). La domanda potrà essere presentata solo da coloro che hanno già ricevuto la liquidazione dell'acconto. La trasmissione della domanda dovrà essere preferibilmente effettuata online. In tal caso sarà necessario accedere al portale dedicato tramite SPID, richiamare la domanda già presentata - disponibile anche per chi ha presentato la domanda cartacea o presso lo sportello - e procedere infine alla rendicontazione.

La domanda potrà essere presentata anche presso gli sportelli presenti nei singoli comuni dell’Unione, dove sarà presente una postazione dedicata alla raccolta delle domande in cartaceo, completa di tutti i documenti richiesti. L'accesso agli sportelli non richiede appuntamento. Per velocizzare le operazioni di consegna è necessario presentarsi allo sportello con le copie già fatte delle fatture o dei documenti contabili e con la domanda priva di punti metallici. Tenuto conto dell'elevato numero di domande di acconto ricevute, le domande di saldo saranno istruite solo al completamento delle verifiche sulle domande di acconto. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è il 31 ottobre 2023. Le info complete sul Contributo di immediato sostegno (CIS) sono pubblicate sul sito web dell’Unione Romagna Faentina.