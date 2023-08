Alluvione, dopo il video-appello parte una raccolta fondi per riaprire la provinciale 'Fontanelice'

Continua l'impegno degli imprenditori per riaprire la provinciale 33, tra Fontanelice e Casola Valsenio. Stefano Colli, titolare dell’azienda agricola e agriturismo "La Taverna", insieme ad altri giovani imprenditori e ai residenti della zona che si estende lungo la strada provinciale, nelle scorse settimane, aveva lanciato una petizione e un videoappello, divenuto virale in poche ore, per chiedere urgentemente il ripristino della strada franata a seguito dell'alluvione, prima dell’arrivo dell’autunno.

Ora Colli, insieme al Comitato SP33 Fontanelice di cui è presidente, lancia una raccolta fondi su GoFundMe dove si legge: "A seguito delle tantissime dimostrazioni di affetto e sostegno abbiamo deciso, insieme ai membri del Comitato che abbiamo creato dopo il video virale, di lanciare questa raccolta fondi con l'obiettivo di raccogliere denaro da utilizzare per progetti insieme al comune di Fontanelice, di messa in sicurezza e sistemazione delle strade. Per poter così garantire un transito sicuro e affidabile per famiglie, lavoratori, turisti e aziende per l'inverno che è alle porte".

"Oltre a questo - continua Colli - i fondi raccolti serviranno al Comitato SP33 Fontanelice per sostenere iniziative e organizzare eventi per promuovere il nostro Comitato e la raccolta di firme. Non meno importante serviranno per cercare di unirci insieme ad altre Associazioni e Comitati della zona nati sempre dopo la terribile calamità avvenuta a maggio".