Alluvioni, come funziona un'allerta meteo: una piazza online per "Io non rischio"

L’evento Nazionale del Progetto del Dipartimento di Protezione Civile denominato “Io non rischio”, che ogni anno vede impegnati i volontari nelle piazze delle città italiane, per evitare la possibilità di assembramenti e per rispettare il distanziamento sociale, quest’anno sarà un edizione digitale. La piazza digitale di Ravenna verrà trasmessa tramite la pagina Facebook (https://www.facebook.com/R.C.MISTRAL) dall’Associazione Volontari Protezione Civile R.C.Mistral domenica e tratterà sull’argomento alluvione. Durante la giornata verranno trasmessi ogni 30 minuti filmati realizzati dai volontari con testimonianze di chi ha vissuto nel passato un alluvione, come comportarsi durante e dopo, come realizzare una borsa d’emergenza in famiglia, come funziona un allerta meteo e tanto altro, inoltre ci saranno delle dirette sulle aree di ammassamento e accoglienza di Ravenna e sottopassi.

