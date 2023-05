Alluvioni e mareggiate spaventano il Ravennate: chiuse tutte le scuole

C'è preoccupazione per la nuova ondata di maltempo in Romagna. A seguito di una comunicazione dell’Agenzia regionale di protezione civile e di Arpae Emilia-Romagna arrivata domenica alle 18 durante la riunione del Centro operativo soccorsi in Prefettura rispetto a una prevista ondata di forte maltempo nelle giornate di martedì 16 maggio, e mercoledì 17, il sindaco di Ravenna ha riunito in forma plenaria alle 8 di lunedì mattina il Centro operativo comunale e ha disposto varie chiusure precauzionali.

Scuole e strutture chiuse

Martedì 16 maggio saranno chiusi nel Comune di Ravenna a livello precauzionale, anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale, i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali (per una eventuale chiusura di mercoledì 17 seguiranno aggiornamenti attraverso i consueti canali informativi). I Servizi sociali stanno provvedendo a contattare tutte le persone in condizioni di particolari fragilità fisiche e tutte le strutture che le ospitano, nelle aree a rischio, per verificare le loro condizioni e dare indicazioni e contatti da utilizzare in caso di emergenza.

Martedì saranno chiuse le scuole anche in tutti i Comuni dell'Unione Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo). Nel Comune di Faenza, anche i servizi educativi, i servizi pre e doposcuola, i centri di formazione professionale, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali saranno chiusi. Vengono sospese anche le attività sportive che si tengono nelle palestre comunali. Il Comune consiglia alle altre società sportive, allo stesso modo, di interrompere allenamenti, partite o altre iniziative per la giornata di martedì. Si incitano gli organizzatori di eventi e le attività private di sospendere o annullare tutti i momenti di aggregazione e le iniziative previste per la giornata di martedì che comportino lo spostamento di persone, per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale. Anche il mercato ambulante di martedì in Piazza del Popolo e Piazza Martiri della Libertà è annullato.

Martedì saranno chiusi a livello precauzionale i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali anche nel Comune di Russi. Gli uffici del Comune stanno provvedendo a contattare le persone in condizioni di particolari fragilità e tutte le strutture che le ospitano, nelle aree a rischio, per verificare le loro condizioni e dare indicazioni e contatti da utilizzare in caso di emergenza.

Allo stesso modo partirà un servizio di porta a porta per richiedere un numero di cellulare per le criticità e per disporre eventuale evacuazione, nelle aree particolarmente critiche.

Chiuse la scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola di musica, a Cervia. Nella giornata di martedì viene disposta anche la chiusura delle strutture e impianti sportivi comunali, dei centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali. L’amministrazione comunale si riserva di predisporre un’eventuale chiusura anche nella giornata di mercoledì 17 maggio, a seconda di come si protrarrà l’emergenza meteo e seguiranno aggiornamenti attraverso i consueti canali informativi.

A Bagnacavallo è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del comune di ogni ordine e grado per martedì 16 maggio; resteranno chiusi inoltre i centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Rischio mareggiate

A differenza dell'ondata di maltempo dei primi di maggio, le criticità riguarderanno anche la costa e a tal proposito si informa che nel pomeriggio di lunedì verranno chiusi tutti i passi a mare. A Cervia, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, è stata attivata la Cooperativa bagnini che insieme ai gestori assumerà i relativi provvedimenti a protezione delle strutture.

Le raccomandazioni

Il Comune di Ravenna, premesso che la totalità del territorio comunale per la sua conformazione è soggetta a rischio idraulico tra bacini principali e secondari, raccomanda di

evitare il più possibile gli spostamenti non necessari

mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell'emergenza, cioè assolutamente entro la serata di lunedì 15 maggio

prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi

stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge

non accedere agli argini e ai capanni

non accedere ai sottopassi se allagati

in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

Istituzioni, forze dell’ordine e di Protezione civile e volontari sono pronti a intervenire dove occorre, mettendo in atto tutte le possibili soluzioni di Protezione civile. La collaborazione della popolazione nel seguire le indicazioni date è fondamentale.

Allerte telefoniche e numeri di emergenza

Da alcuni giorni è attivo un servizio di allerte telefoniche che comunica informazioni in caso di necessità attraverso telefonate ai numeri fissi dallo 0544.485848. Ora anche i titolari di telefono cellulare possono registrarsi, attraverso il link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna

Per segnalazioni ed emergenze chiamare il 115 e lo 0544.219219 (Polizia Locale). Per aggiornamenti consultare il sito www.comune.ra.it e i social del Comune e del sindaco. Domenica sono state mandate 36340 comunicazioni (tra fissi ed sms). Sul sito del Comune sono disponibili il piano e il manuale di Protezione civile del Comune di Ravenna.

La Polizia Locale di Cervia è a disposizione per informazioni, segnalazioni e interventi 24 ore su 24 tel. 0544979251. Per ricevere gli alert-system riguardanti il territorio di Cervia e ricevere messaggi occorre registrarsi, attraverso il link: https://protezionecivile.comunecervia.it/applicazioni/alert-system.html

In vista della nuova ondata di maltempo tra la notte di lunedì 15 e martedì 16 e che potrebbe protrarsi fino a tutto mercoledì 17 maggio, l’Unione Romagna Faentina ha attivato per tutti i Comuni il servizio di allerta gratuito Alert System. Grazie ad esso, i cittadini potranno ricevere una chiamata proveniente dal numero 0546 3823701, per essere avvisati di un evento di rilevante criticità che sta per accadere. Per usufruire pienamente del servizio, è necessario scaricare l’app di Alert System, seguendo le indicazioni sotto riportate.

La Polizia Locale non fornisce sacchi di sabbia: "Non intasare le linee con questa richiesta"

Nella giornata di lunedì la Polizia Locale di Ravenna fa sapere di aver ricevuto numerose telefonate di cittadini in cerca di sacchi di sabbia. Dal Comune si precisa che la Polizia Locale non fornisce sacchi di sabbia e si invita la popolazione a non intasare le linee con questo tipo di richiesta, onde lasciarle libere per eventuali situazioni di emergenza. Le Autorità di protezione civile non forniscono sacchi di sabbia ai privati ma provvedono a indirizzarne il posizionamento dove ritenuto più opportuno sulla base delle previsioni e delle criticità riscontrate. Si ricorda che per segnalazioni ed emergenze il numero della Polizia Locale di Ravenna è 0544.48219219.