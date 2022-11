Gli alpini portano le castagne nelle case di riposo per la festa di San Martino

Le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna hanno proposto diverse iniziative in allegria per gli ospiti in occasione della Festa di San Martino. Venerdì 11 novembre, presso la Casa residenza anziani Jus Pascendi di Conselice, il cui patrono è San Martino, si è festeggiato con le castagne donate dal Gruppo Alpini guidato da Giacinto Ferlini e i dolci dalla Pro loco. Erano presenti l’amministratore unico dell’Asp Emanuela Giangrandi e l’assessore a Politiche socio-assistenziali e Welfare Raffaella Gasparri. Sempre venerdì 11 un pomeriggio in festa si è svolto presso la comunità alloggio Silvagni di Voltana con musica e dolci.

Sabato 12 novembre è stata invece la volta della Casa residenza anziani Sassoli di Lugo, dove si è tenuta la tradizionale castagnata con il Gruppo lughese degli Alpini, dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia. Gli ospiti del Sassoli hanno gustato le caldarroste, anche quelle flambé, preparate in diretta dagli Alpini stessi, la ciambella preparata dalle cuoche e bevuto del buon vino dolce. La musica con i canti tradizionali degli Alpini ha allietato il pomeriggio.