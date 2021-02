Alti e bassi nella dura lotta contro il Covid di Fausto Gresini

Piccolo miglioramento nelle condizioni di Fausto Gresini, l'ex iridato nel Motomondiale e team manager faentino ricoverato da alcune settimane all'ospedale Maggiore di Bologna, dopo il peggioramento degli ultimi giorni - quando si è negativizzato dal Covid ma le sue condizioni si sono aggravate. "Mercoledì babbo si è ristabilizzato con i valori di ossigenazione che ora sono sufficienti, è stato sedato in modo che possa essere lui più tranquillo e le cure più efficaci, la febbre al momento non è presente - scrive il figlio Lorenzo - Ci tengo a precisare che le cure sono state tutte eseguite correttamente da personale medico preparato e competente, che ringraziamo; questi alti e bassi sono dovuti all'estrema delicatezza dei pazienti che si trovano in terapia intensiva".