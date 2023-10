Altri 18 migranti soccorsi in mare dalla Ocean Viking in arrivo a Ravenna

Arriverà a Ravenna con 18 migranti in più di quanto inizialmente previsto la nave umanitaria Ocean Viking della ong Sos Mediterranee. Ai 29 del primo imbarco, infatti, se ne sono aggiunti altri 18 imbarcati successivamente, di cui 16 adulti e 2 minori non accompagnati, per un totale di 47 migranti di cui 11 minori. I 18 tratti in salvo in un secondo momento sono originari per lo più del Bangladesh (15), mentre altri tre sono egiziani. L'arrivo della nave alla Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna è atteso per le 13 di lunedì, poi le operazioni di identificazioni e visite mediche si svolgeranno al Circolo Canottieri alla Standiana.

Per quanto concerne la ripartizione dei migranti, 9 minori saranno accolti a Santa Maria in Fabriago (Lugo) presso la struttura demaniale gestita dalla Cooperativa il Solco in associazione con la Croce Rossa lughese, altri 2 minori (si tratta di due fratelli, un 11enne e un 17enne) saranno accompagnati e affidati a una struttura in Basilicata secondo le indicazioni ministeriali; a Ravenna resteranno 20 adulti e saranno distribuiti tra i vari centri di accoglienza della provincia, mentre altri 16 adulti saranno destinati alla Prefettura di Bologna.