Altri 5 casi di Covid nella casa protetta: anziano ricoverato in ospedale

Nuovi casi di Covid alla casa protetta Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola. Dagli esiti dello screening di lunedì, infatti, sono emerse tre nuove positività tra gli ospiti e due tra gli operatori. La buona notizia è che altri otto ospiti si sono negativizzati e si aggiungono a quelli dei giorni precedenti, per un totale di 12 diventati negativi (per quattro dei quali è stata già comunicata la completa guarigione dall’Ausl). Nella notte tra martedì e mercoledì un ospite positivo, inviato in pronto soccorso per accertamenti, è stato ricoverato nell’area Covid dell’ospedale di Forlì. "Le condizioni degli altri ospiti ancora positivi presenti in struttura, tutti asintomatici, sono stabili e costantemente monitorate dall'Usca dell’Ausl", comunica il sindaco Luca Piovaccari.