Altri mezzi in aiuto dell’Auser ravennate: durante l'alluvione ha perso cinque veicoli attrezzati

Continuano le azioni di solidarietà fra le varie Auser regionali e i territori, come il nostro, tra i più colpiti dall’alluvione. Dopo Auser Ferrara, anche le Auser di Reggio Emilia e Modena si sono prodigate per aiutare l’Auser di Ravenna, che – oltre ad altri danni vari – ha perso durante l’alluvione ben cinque mezzi destinati all’accompagnamento sociale (2 a Faenza e 3 a Lugo). Da subito Auser Ferrara ha destinato a quella ravennate, in prestito, un’auto per accompagnamenti.

A loro volta, Auser di Modena e Auser di Mirandola hanno invece consegnato in prestito un automezzo attrezzato con pedana. Il veicolo, abitualmente utilizzato da Auser di Mirandola sulle strade dei comuni dell’Area Nord, per qualche mese sarà ad uso dei volontari Auser di Lugo per l'accompagnamento sociale delle persone fragili residenti nei territori alluvionati.

Alla consegna del veicolo erano presenti il vice-presidente di Auser di Ravenna Sergio Frattini, il volontario di Auser Lugo Gabriele Montin e una delegazione dei volontari di Modena e Mirandola. “Ringraziamo di cuore Auser Modena, Mirandola, Reggio Emilia e Ferrara per questo importante gesto di unione fra comunità - ha affermato Sergio Frattini -: gli automezzi saranno utilizzati per accompagnare i tanti anziani, bambini e disabili che quotidianamente sosteniamo”.

“La solidarietà - ha risposto il Presidente provinciale Auser di Modena Michele Andreana - è la base del nostro impegno quotidiano e la collaborazione fra territori e persone è un valore fondamentale”.