Alunni positivi al Covid a scuola: isolamento e didattica a distanza

A seguito dei tamponi effettuati martedì 3 novembre in alcune scuole di Cotignola sono emerse le positività di alcuni alunni all'interno delle classi interessate. In conseguenza di questi esiti, l'Ausl ha disposto i seguenti provvedimenti: per tutti gli alunni delle due classi delle secondarie (1B -3B) l'isolamento domiciliare per 14 giorni; per tutti gli alunni della 4B della primaria di Cotignola l'attivazione della Didattica a Distanza per 14 giorni. "Terminati questi periodi - spiega il sindaco Luca Piovaccari - gli alunni potranno rientrare in classe per proseguire la normale attività didattica in presenza, naturalmente al netto di ulteriori provvedimenti restrittivi, nazionali o regionali, che dovessero emergere nel frattempo".