Alunni positivi al Covid nella scuola elementare: classe in quarantena

Altri casi di Covid nelle scuola di Cotignola. A seguito di alcune positività riscontrate all’interno della scuola elementare, l’Ausl ha prescritto a tutti gli studenti e agli insegnanti coinvolti di sottoporsi al tampone. A seguito di questi screening sono emerse ulteriori positività in una classe. Di conseguenza l’Ausl ha disposto le quarantene di questa classe, secondo le indicazioni dei nuovi protocolli di sicurezza ministeriali. Per questi ragazzi le lezioni proseguono attraverso la didattica a distanza.

In due classi invece non sono state riscontrate ulteriori positività, pertanto è stato disposto il ritorno alla didattica in presenza. Sono previsti ulteriori tamponi di controllo al quinto giorno e alla conclusione del periodo di quarantena. "Un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi, alle loro famiglie e al personale scolastico per superare al meglio questo periodo complicato", commenta il sindaco Luca Piovaccari.