Ambiente, ci sono 20 nuovi alberi monumentali nel Ravennate

Dal frassino di Novellara ai cedri del Libano di Parco Massari a Ferrara, passando per i frassini dell’Oasi dei Saperi a Corticella, nella periferia di Bologna, e dai maestosi platani di Fusignano. L’Emilia-Romagna ha 77 nuovi alberi monumentali, piante di pregio storico, ambientale e culturale che la Regione tutela e protegge per conservarli e trasmetterli alle nuove generazioni (24 a Bologna, 23 a Ferrara, 20 a Ravenna, 4 a Reggio Emilia, 3 a Forlì-Cesena, 2 a Piacenza, 1 a Rimini). I 20 nuovi alberi della provincia di Ravenna sono i grandi platani che ornano via Severoli a Fusignano.

A meno di un mese dall’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa della nuova legge per la tutela degli alberi monumentali, la Regione ha accolto le richieste arrivate da Comuni e cittadini per inserire nuovi alberi nell’Elenco di quelli monumentali: queste piante potranno godere di un contributo regionale che sarà previsto dal Bilancio regionale per la loro manutenzione e allo stesso tempo dovranno rispettare gli standard regionali per la qualità. Lo ha stabilito il Decreto del presidente della Regione Stefano Bonaccini approvato mercoledì dalla commissione Territorio e Ambiente presieduta da Stefano Caliandro. L’Emilia-Romagna, quindi, si conferma come una delle “patrie” degli alberi monumentali: dai cipressi di Montecalvo (Pianoro) all’ippocastano di Modena, dall’acero di Madonna di Lizzano al cipresso di Scola (Grizzana) lungo la via Emilia ci sono circa 600 esemplari monumentali, di cui 102 sono anche piante monumentali d’Italia. Un grande patrimonio che la Regione, prima in Italia, mappa e cura dal 1977. "Si conferma l'impegno della Regione a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema a partire da dei 'monumenti' come sono questi alberi che tanto ricordano della nostra storia e della nostra comunità", spiega il presidente Caliandro.

"Prendo atto che si tutelano alberi importanti e questo è un bene. Rilevo, però, che la commissione viene informata solo oggi, 10 gennaio 2024, delle scelte della giunta che risalgono allo scorso ottobre, prima dell'approvazione della nuova legge. Da un punto di vista formale secondo me ci sono problemi tecnici. Nel merito, invece, siamo a favore della tutela degli alberi monumentali", spiega Michele Facci (Lega) che per questi motivi non ha partecipato al voto come pure Marta Evangelisti (Fdi).

Mirella Dalfiume (Pd) ricorda come "è bene procedere celermente nell'approvazione del Decreto perché questo permette ai Comuni di accedere alle risorse per tutelare gli alberi". Dalfiume è stata relatrice di maggioranza della legge per la tutela degli alberi monumentali, approvata un mese fa: "Questa legge, oltre a recepire la normativa nazionale, ampliare la tutela e adeguare le sanzioni, mette a disposizione nuovi fondi per la cura degli alberi e dei boschi soggetti a tutela. Per questi interventi, sia da parte degli enti pubblici sia dei privati, sono stati stanziati 935.000 euro per il triennio 2023-2025".