Ambiente, entra nella fase finale il progetto "Facciamo la differenza" in Bassa Romagna

Entra nella fase finale il progetto educativo #Facciamo la differenza, promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con «La grande macchina del mondo», il programma di educazione ambientale del Gruppo Hera. Il progetto ha visto la partecipazione di 44 classi di scuola primaria e secondaria di primo grado in un articolato percorso didattico basato sul concetto e le meccaniche del gioco educativo.

#Facciamo la differenza mira a coinvolgere attivamente studenti, docenti e famiglie nella creazione di un modello di sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile, promuovendo la partecipazione collettiva verso comportamenti virtuosi. L'obiettivo è scoraggiare l’abbandono dei rifiuti e aumentare la qualità della raccolta differenziata, promuovere più consapevolezza nei comportamenti e negli acquisti, aumentare la socialità e la conoscenza dei servizi ambientali presenti sul territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Dopo un incontro introduttivo, pensato come una sfida a quiz, gli studenti hanno potuto valutare le proprie pratiche di sostenibilità, pesando con bilance e registrando su apposite griglie la quantità di rifiuti prodotti in classe e successivamente mettere in pratica comportamenti virtuosi per scoprire quanto possono fare la differenza con le proprie azioni. Al termine delle due settimane di registrazione del peso dei rifiuti prodotti si valuterà quale classe è riuscita nell’intento di diminuire la quantità di rifiuto indifferenziato e aumentare la qualità di raccolta differenziata. Le famiglie saranno coinvolte nelle attività per aiutare i ragazzi ad accumulare punti e a scovare i «rifiutatissimi» che spesso sostano nelle case.

Completati i cicli delle pesate, gli educatori si occuperanno di raccogliere i cartelloni delle rilevazioni dei dati delle scuole e contemporaneamente cominceranno le consegne delle tre risme di carta a cui ogni classe ha diritto per la partecipazione al progetto. Le prime tre classificate per ogni grado scolastico riceveranno ulteriori premi e gadget personalizzati per gli studenti.

Le attività sono coordinate dal Ceas Bassa Romagna e condotte dalla cooperativa Atlantide. Per ulteriori informazioni visitare il sito facciamoladifferenzaucbr@gmail.com.