Ci si ammala ancora di amianto a Ravenna: in 27 anni 350 casi di mesotelioma

Ben 140 nel 2022 e 57 nel primo semestre dell’anno 2023. Sono i casi di mesotelioma, il tumore della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino (peritoneo), fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi, registrati in Emilia-Romagna, come evidenzia il report del registro regionale Cor-Renam Emilia-Romagna, reso noto da Afeva - Associazione Familiari e Vittime Amianto Emilia Romagna.

A Ravenna dal 1996 ad oggi sono stati rilevati 350 casi (picco di 21 casi nel 2019), di cui già 4 quest'anno. Al 30 giugno 2023, risultano archiviati 4.182 casi, tra cui 196 sospetti, risultati alle successive indagini non mesoteliomi e 3.986 mesoteliomi maligni. Tra questi, 107 risultano incidenti in epoca anteriore al 1 gennaio - data di inizio della rilevazione dell’incidenza su base regionale - e 458 diagnosticati in persone non residenti nella nostra Regione, la cui documentazione è stata per intero trasmessa al registro di residenza.