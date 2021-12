Amici e parenti si stringono per l'ultimo saluto a 'Pirì': fissati i funerali

Si terranno mercoledì 22 dicembre i funerali del commendatore Pietro “Pirì” Crementi, storico direttore di gara della "100 km del Passatore", morto domenica all'età di 90 anni. Amici e parenti potranno dare l'ultimo saluto a Pirì mercoledì con partenza alle 10.30 dall’obitorio dell’ospedale civile di Faenza per la Cattedrale. L’inizio della funzione è previsto per le 10.45, celebrato il rito funebre il corteo proseguirà per il cimitero dell’Osservanza.

"Il ricovero del commendatore Crementi degli ultimi giorni - spiegano dall'associazione sportiva - s’era reso necessario in seguito alle crescenti difficoltà ad alimentarsi e idratarsi per il peggioramento dell’ernia iatale di cui soffriva da tempo. Tutta l’asd 100 km del Passatore e il gruppo sportivo si stringono attorno alla moglie Tatiana, al fratello Mario e Mariangela, ai nipoti Paola, Alberto e Massimo e a tutti coloro che hanno voluto bene all’indimenticabile Pirì".