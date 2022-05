Amicizia internazionale, l'associazione ravennate e l'ospedale di Lugo insieme per aiutare la sanità pubblica del Camerun

"Il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita": questo è il motto che contraddistingue l'associazione di volontariato Il Terzo Mondo e Lo sportello del sorriso di via Grado a Ravenna, ed è anche la motivazione primaria che venerdì mattina ha portato il presidente della Onlus, Charles Tchameni Tchienga. a incontrare il Direttore sanitario dell'ospedale Civile Umberto I di Lugo, Paolo Tarlazzi.

I due hanno infatti parlato di cooperazione internazionale, ponendo delle basi solide per una "prossima ed eminente missione umanitaria in Camerun nell'ambito sanitario a sostegno delle popolazioni Camerunesi", come spiega Tchameni Tchienga. È stato un incontro fortemente voluto da entrambe le parti. Un incontro di amicizia, lavoro e cordialità con l'obiettivo di dare mano forte alla sanità pubblica del Camerun attraverso il canale della cooperazione internazionale allo sviluppo.