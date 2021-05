'Amico del Pd', imbrattata la targa di Nicola Grandi: "Sono amico di chiunque faccia il bene della comunità"

Atto vandalico nel weekend, a opera di ignoti, ai danni di Nicola Grandi, presidente del consiglio territoriale Darsena che nel novembre scorso è passato da Lista per Ravenna al gruppo 'Ora'. Qualcuno, infatti, ha imbrattato l'insegna dell'attività di Grandi - un'agenzia assicurativa - scrivendo a fianco del suo nome 'Amico del Pd'.

"Sto allo scherzo, se non fosse che saranno proprio l’ignoranza e la mancanza di buon senso ad ucciderci, non certo il virus o la guerra - commenta Grandi - Immagino che questa perla sia riferita alla mia presenza a fianco di sindaco e assessori la scorsa settimana all’inaugurazione di Kirecò, il centro che il comune di Ravenna ha deciso, in collaborazione con il mondo cooperativo, di restituire alla città riportandolo a nuova vita, o più in generale al mio impegno politico, non sempre in linea con chi vorrebbe fare della contrapposizione (magari vecchio stile con un bel “destra contro sinistra”) un valore. Ebbene a questo/i esperto/i di equilibri e di strategie politiche volevo comunicare che scrivere che “sono amico del Pd” non mi offende, perché io sono amico di chiunque faccia, anche nella singola questione, il bene della comunità in cui vivo. E se questa regola è giusta in generale lo è ancora un po’ di più nello specifico, se in qualità di presidente di un consiglio territoriale si “amministra” un territorio, senza portafoglio ma cercando di fare di volta in volta il bene dei cittadini".

"E’ da 5 anni che lo faccio e qualche risultato, alla faccia degli estremisti, lo abbiamo portato a casa, io e gli altri consiglieri, di qualsiasi parte politica, e lo abbiamo fatto dialogando e provando a guardare negli occhi la singola questione il singolo problema, non l’essere di destra o di sinistra perché i problemi della gente non sono di destra o di sinistra - continua Grandi - E a chi spaccia l’appartenenza assoluta ad uno schieramento e la conseguente contrapposizione tour court come un valore, io dico un semplice quanto limpido “no grazie”. Mi dispiace ma questo è ciò che sono, conscio di non poter piacere a tutti, ma saldo sui miei pochi semplici principi".

Tanti i messaggi di sostegno, come quello del capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani: "Caro Nicola, desidero esprimerti la mia assoluta solidarietà per la tristezza di un simile episodio e per il danno che questo ti arreca, perché la professione e l’attività politica dovrebbero essere tenute ampiamente divise ed è pertanto inaccettabile che qualcuno, peraltro anonimamente, arrivi fino a un livello così bieco. In merito a quanto da te dichiarato, come sai faccio parte di coloro che hanno contestato alcune delle modalità da te scelte nel concepire il ruolo che rivesti. Ma, com’è mia abitudine, non ho esitato a dire ciò che pensavo pubblicamente e mettendoci la faccia". "Gesto ignobile - aggiunge Nicola Tritto, vicepresidente del comitato cittadino di Porto Fuori - La vita privata, il lavoro esulano dalle posizioni politiche, solo ignoranza e malafede guidano le mani di questi personaggi".