Ampliamento ferrovia Bologna-Castel Bolognese, Regione: "68 treni al giorno per Ravenna, grande opportunità"

Aprire "un tavolo di confronto con le amministrazioni per decidere insieme il progetto migliore", compresa l'ipotesi scartata di affiancamento. La Regione Emilia-Romagna interviene sul dibattito pubblico in corso sul progetto di quadruplicamento della tratta ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. "Un'occasione unica per il territorio e la mobilità sostenibile, per sviluppare l'Alta velocità lungo la linea Adriatica, potenziare i treni regionali e spostare il trasporto merci dalla gomma al ferro", sottolinea l'assessore competente Andrea Corsini. L'investimento complessivo, ricorda, ammonta a 3,6 miliardi di euro e tra "i benefici" ci sono l'introduzione di nuovi servizi tra Bologna e Imola, con 70 treni al giorno, e Bologna a Ravenna, 68 al giorno.

"Abbiamo bisogno di fare un salto di qualità per guardare all'Europa e al futuro in modo responsabile e costruttivo", prosegue Corsini, e sulla mobilità sostenibile e il trasporto collettivo di persone e merci "ci giochiamo l'attrattività dell'Emilia-Romagna e il benessere dei cittadini". Da questo punto di vista, ribadisce, il quadruplicamento della linea Bologna-Castel Bolognese è "un tassello fondamentale, un'occasione unica", e il progetto, ribadisce, va "condiviso con i territori, come qui siamo abituati a fare, per approvare la soluzione migliore dal punto di vista dell'impatto ambientale, ascoltando in primo luogo la voce dei sindaci, ma anche delle imprese e dei cittadini. Non sarà dunque "calato dall'alto", assicura l'assessore, verranno fatte "valutazioni approfondite di tutte le soluzioni compresa quella in affiancamento alla linea storica". Da qui la richiesta di "allungare i tempi del dibattito pubblico e di convocare uno specifico tavolo di confronto anche per dar modo, alle amministrazioni locali che si insedieranno dopo le elezioni di sabato e domenica prossima, di esprimere le proprie valutazioni. (fonte: Dire)