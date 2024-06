Ampliamento ferrovia Bologna-Castel Bolognese: si apre l'ipotesi di un affiancamento ai binari esistenti

Avanza la discussione ed emergono delle novità sul progetto di quadruplicamento della ferrovia tra Bologna e Castel Bolognese. Al termine di un incontro pubblico avvenuto ieri a Imola, Rfi avrebbe infatti aperto all'ipotesi di realizzare l'ampliamento della tratta in affiancamento ai binari esistenti. Una scelta che finora era stata scartata in favore di altre tre ipotesi di tracciato in variante. Le alternative 1 e 2 hanno una lunghezza di circa 35 km, quasi totalmente in viadotto e circa 6 km in rilevato, mentre l’alternativa 3, che prevede anche la realizzazione di due scavalchi autostradali, si estende per circa 37 km, per la quasi totalità in viadotto e per circa 6 km in rilevato.

Dopo però le proteste sollevate da cittadini e agricoltori, con la presa di posizione anche di Coldiretti che lamentava un impatto "pesantissimo su un territorio agricolo vocato a produzioni ortofrutticole e vitivinicole di alta qualità", sembra che ora Rfi abbia preso in considerazione anche una nuova variante. Proprio nei giorni scorsi la Regione aveva chiesto di aprire "un tavolo di confronto con le amministrazioni per decidere insieme il progetto migliore"

La tratta Bologna-Castel Bolognese Riolo Terme rappresenta la prima fase prioritaria del potenziamento della Direttrice Adriatica, che introduce un nuovo scenario di connettività allo spazio unico europeo. Asse funzionale di collegamento tra il nord e il sud del Paese, la Direttrice costituisce un importante itinerario merci di collegamento verso il nord dai porti di Gioia Tauro, Taranto e Brindisi, in grado di apportare benefici per l’intermodalità e la crescita logistica ferroviaria del meridione.

