Ampliamento del polo scolastico di Mezzano: approvati i lavori di riqualificazione del cortile

All’ampliamento del plesso scolastico di Mezzano, progettato nel 2018 e in fase di completamento, la giunta comunale, in una delle ultime riunioni, ha aggiunto l’approvazione del progetto per la riqualificazione dell’area cortilizia. Quest’ultimo intervento è funzionale proprio all’ampliamento per favorire il corretto utilizzo degli spazi e rendere ottimale la distinzione tra percorsi di accesso e uscita e area gioco.

“Si tratta soprattutto di rendere fruibile l’area ai bambini della scuola – afferma l’assessora all’Urbanistica e lavori pubblici Federica Del Conte – in modo che si incentivi la loro abitudine all’utilizzo della pista per i tricicli e le biciclette e ai bambini del Nido si consenta la disponibilità di un’area più contenuta e meno dispersiva”.

Il polo scolastico di Mezzano ospita infatti due sezioni di scuola dell’infanzia “I folletti” (44 bambini) e due sezioni di Nido “Le margherite” (29 bambini), con ingressi separati da piazza Bardi per i primi e da via Amendola per i secondi e la cucina; per favorire una più facile gestione degli accessi per il personale di cucina e per le derrate alimentari sarà dedicato a questi ultimi un accesso carraio pavimentato dalla stessa via Amendola.

I lavori di riqualificazione consisteranno nel rifacimento della recinzione che circonda la parte ampliata con muretto in calcestruzzo e soprastanti pannelli in acciaio zincato nonchè la realizzazione di percorsi pedonali e carrai in betonella, della rete fognaria bianca e nera, dell’impianto elettrico per l’illuminazione di emergenza e notturna dei percorsi, di opere di giardinaggio per le potature arboree, della stesa e modellazione dell’area cortilizia e infine della semina del prato.

Il costo dei lavori è di 131.100 euro finanziato nel Piano degli investimenti del 2023. Si prevede che i lavori possano iniziare verso la fine dell’anno e concludersi entro tre mesi.