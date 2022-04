Ampliamento delle superfici occupate all’esterno e nessun canone per i locali: "Ravenna sempre più accogliente"

"Grazie al confronto realizzato in questi mesi con l’assessore alle Attività produttive, Annagiulia Randi, è stato raggiunto un importante risultato - sottolineano Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti - cioè la conferma degli ampliamenti delle superfici occupate all’esterno, già previsti dai provvedimenti nazionali in ambito Covid, e la loro esenzione dal canone patrimoniale fino al 31 dicembre 2022 per bar e ristoranti e le attività artigianali alimentari di consumo sul posto. Le aree esterne stabili, con concessioni annuali o pluriennali, sono tornate ad essere tariffate dal 1° aprile scorso".

"Ravenna continua così a essere più accogliente e vivace per i residenti e i turisti, per questo occorrerà avviare una riflessione perché questo modello possa essere portato avanti nei prossimi anni per contribuire a valorizzare il centro storico, aumentandone l’appeal. E’ anche un positivo segnale di attenzione - sottolineano le associazioni di categoria - nei confronti delle attività di somministrazione e dell’artigianato alimentare alle prese con una serie di difficoltà dovute alla pandemia, ai rincari dell’energia e all’incertezza della guerra in Ucraina".