Anagrafe, nuovi servizi online per semplificare le richieste di certificazioni

Nuovo servizio online offerto dall’anagrafe per agevolare i cittadini nella richiesta del cambio di indirizzo e più snelle procedure per l’ottenimento di numerose certificazioni. Nel sito del Comune di Ravenna, nella sezione An@grafe online è possibile accedere alle nuove modalità create nell’ambito di un piano complessivo dell’Amministrazione comunale volto a semplificare e velocizzare l’accesso dei cittadini alle prestazioni, che ha ricevuto un ulteriore impulso in coincidenza con l’emergenza coronavirus.

Da alcuni giorni è stato attivato alla voce “Cambi di indirizzo” il nuovo servizio riguardante la presentazione online del cambio di residenza all’interno del Comune di Ravenna, con una procedura guidata e collegata alla banca dati anagrafica che assiste il cittadino nei vari passaggi di predisposizione della dichiarazione, fino all’invio finale in formato digitale. L’accesso avviene con identità digitale (SPID, CIE, CNS). La procedura può essere attivata anche per conto di altri cittadini, a fronte della compilazione di un modulo di delega.

Sempre nella sezione An@grafe on line, alla voce “Certificati”, è stato inoltre aggiornato e potenziato il servizio, presente già da alcuni anni, di rilascio di certificazione anagrafica online, riguardante i cittadini residenti nel Comune di Ravenna, accessibile sempre con le credenziali SPID/CIE/CNS. Il servizio è stato adeguato dal punto di vista tecnologico ed esteso a tutti i certificati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente: residenza, stato di famiglia, stato civile, cittadinanza, esistenza in vita, matrimonio, nascita, residenza storico (dalla data del subentro in ANPR del Comune di prima iscrizione anagrafica), stato di famiglia con rapporti di parentela, stato di famiglia e di stato civile, storico di cittadinanza, contestuale.

Per i cittadini AIRE, cioè residenti all’estero: residenza e stato di famiglia. I certificati sono rilasciati in tempo reale a chiunque ne faccia richiesta, anche se non residente a Ravenna, purché in possesso di identità digitale. È prevista la registrazione del numero della marca da bollo, da apporre successivamente sul certificato, oppure la dichiarazione di un motivo di esenzione dall’imposta di bollo. I certificati sono pienamente validi dal punto di vista legale in quanto provvisti di sigillo digitale, attestante la firma del sindaco, e QR code, per risalire all’originale digitale. Per assistenza alla compilazione o per la risoluzione di problematiche tecniche, relative ai soli servizi anagrafici online, è attiva il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13 la linea telefonica dedicata 0544482696.

Si ricorda inoltre che è attiva da tempo la possibilità di prenotare online oppure sempre tramite la sezione An@grafe on-line, l’appuntamento per la Carta d’identità elettronica, sia nella sede centrale di via Berlinguer 68 che in quelle decentrate (via Maggiore, via Aquileia, Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Marina di Ravenna).

Nella stessa sezione An@grafe online è attivo dal 2020 anche il servizio di prenotazione online degli appuntamenti per i servizi erogati dallo Sportello polifunzionale di via Berlinguer 68 e da tutti gli sportelli decentrati. Accedendo a questa sezione con le credenziali SPID/CIE/CNS si può verificare in tempo reale la disponibilità dello Sportello per varie prestazioni. Al momento i servizi prenotabili sono: cambi di indirizzo e residenza, certificati/estratti, autentiche di copia e di firma, pensioni, segnalazioni anagrafiche, attestati di regolarità/permessi di soggiorno, ricezione atti di stato civile dei cittadini stranieri, bonus per gravi condizioni di salute-disagio fisico, servizi scolastici, morosità incolpevole, anagrafe canina, SPID per lo Sportello polifunzionale; cambi indirizzo, certificati anagrafici/estratti, autentiche firme/foto/copie, SPID, duplicati tessere elettorali, ricezione domande bandi servizi sociali (bonus) e scolastici per tutti gli uffici decentrati.

Il servizio di prenotazione, dopo che il cittadino ha individuato la giornata e l'orario di proprio gradimento, invia in automatico un sms e/o una e-mail riepilogativi dell'appuntamento, da mostrare al momento dell’ingresso allo Sportello. Nella sezione Servizi online infine è possibile compilare e inviare un questionario relativo al gradimento dei servizi online messi a disposizione del Comune di Ravenna.