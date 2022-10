Lo sportello dell'Anagrafe trasloca nella nuova palazzina degli uffici comunali

Si svolgerà nella settimana dal 17 al 22 ottobre il trasloco dello Sportello polifunzionale (anagrafe) nella nuova palazzina degli uffici comunali in viale Enrico Berlinguer 30, al piano terra. Il trasferimento sarà progressivo, a seconda delle diverse tipologie degli uffici, consentendo di non interrompere l’erogazione dei servizi ai cittadini se non nei pomeriggi di martedì e giovedì e il sabato mattina, durante i quali gli uffici saranno chiusi. In viale Berlinguer n. 68 viene garantito il servizio di anagrafe e stato civile fino a venerdì 21 ottobre, solo su appuntamento ad eccezione delle dichiarazioni di nascita e morte. Per informazioni è possibile contattare 0544.482482