Anche a Lugo gli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini

Il Comune di Lugo aderisce al progetto “Bike to Work” della Regione Emilia-Romagna per favorire l’uso di mezzi ecologici che possano far diminuire il traffico e l’inquinamento urbano. È stato pubblicato l’avviso pubblico per erogare incentivi dedicati ai nuclei familiari per l’acquisto di biciclette e monopattini.

Lugo, esclusa dai contributi del Governo che li ha concessi solo per le città con un minimo di 50mila abitanti, provvede a cofinanziare il fondo regionale, raddoppiando le risorse per la concessione di incentivi, uno per nucleo familiare, dedicati all’acquisto di biciclette o monopattini, compiuti dal 20 maggio e fino alla scadenza dell’avviso, le ore 24 del 13 dicembre.

Il contributo coprirà un massimo del 60% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di 100 euro per biciclette tradizionali e monopattini, 200 euro per biciclette a pedalata assistita, liquidando gli incentivi direttamente sul conto corrente dei richiedenti, fino ad esaurimento del budget complessivo di 30mila euro, tenendo conto della data e ora di ricevimento delle domande, che dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica dalla pagina www.comune.lugo.ra.it/contributo-bici o dalla sezione “Contributi” del portale https://servizionline.labassaromagna.it/. Per la compilazione online della domanda è necessario accedere con identità Spid.

Possono presentare domanda i residenti nel Comune di Lugo e sarà concesso un solo contributo per ogni nucleo familiare, come parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette nuove, usate, a pedalata tradizionale o pedalata assistita e monopattini, tutti per uso urbano e non sportivo, da documentare con scontrino fiscale o fattura di acquisto.

“Dopo tanti rinvii e dopo l’ultima delibera di ottobre della Giunta Regionale, possiamo pubblicare l’avviso pubblico per la concessione degli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini dedicati ai nuclei familiari di Lugo – afferma l’assessore all’Ambiente Maria Pia Galletti –. Con le risorse del Comune e della Regione, tramite questo avviso andiamo a colmare lo spazio vuoto lasciato dal Governo per le città con meno di 50.000 abitanti, che come Lugo hanno aderito al Piano Aria Integrato Regionale 2020, dimostrando la volontà di fare passi concreti verso un futuro ambientalmente migliore”.