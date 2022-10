Anche Cervia aderisce alla Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno

Il Comune di Cervia aderisce alla Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico e il 13 ottobre illuminerà di viola la fontana di piazza Garibaldi. Infatti i comuni per manifestare il proprio sostegno, illumineranno un monumento, una piazza o una via del colore viola, il colore che caratterizza la giornata della campagna di sensibilizzazione. L’iniziativa a cui aderiscono numerose istituzioni e amministrazioni, ha lo scopo di sensibilizzare le comunità su questa patologia che solo in Italia colpisce 37 mila pazienti donne, e in percentuale minima anche uomini, che vivono questa condizione cronica.

L’assessore Bianca Maria Manzi evidenzia: “Cervia anche quest’anno aderisce alla Giornata Nazionale dedicata al tumore al seno metastatico. L’iniziativa vuole fare emergere la necessità di attivare un percorso specifico per affrontare in maniera efficace, ma soprattutto in linea con le esigenze delle pazienti, questa tipologia di carcinoma, in particolare accesso agevolato agli esami; team di specialisti di differenti discipline; assistenza dello psiconcologo; invalidità civile; accesso rapido ai farmaci innovativi”.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione di Promozione Sociale "Europa Donna Italia” www.europadonna.it/