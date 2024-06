Anche Cervia Città Giardino omaggia il passaggio del Tour de France

Mancano pochi giorni al passaggio del Tour de France e anche a Cervia cresce l’attesa. La città è pronta ad accogliere, domenica 30 giugno, uno degli eventi sportivi più seguiti da tutti i mass media a livello mondiale, eccellente occasione di promozione della città a livello internazionale. Tra le varie cose, anche alcune aree verdi allestite per Cervia Città Giardino sono dedicate al Tour e per tutta l’estate ricorderanno lo storico passaggio della Grande Boucle da Cervia. A pochi metri dal km 0 della seconda tappa, posto sul Lungomare Deledda, nella Rotonda intitolata alla scrittrice premio Nobel cittadina onoraria di Cervia, il Comune ha realizzato un giardino di circa 25 mq, dove sono state messe a dimora 70 Rose Lemon Fizz, selezionate dall’ibridatore Kordes di Amburgo, particolari rose resistenti gialle, il colore ufficiale del Tour.

La manifestazione “Cervia Città Giardino”, giunta alla 52esima edizione, quest’anno è dedicata a “Diritti: Ambiente, Sport, Educazione”. Alcune delle 60 realtà che hanno aderito all’evento hanno quindi pensato di concentrarsi sul tema sportivo e di omaggiare il passaggio del Tour de France. Tre di questi giardini sono alla Rotonda Cadorna. Quello realizzato dalla Casa delle Farfalle vede la grande farfalla installata nella Rotonda colorata di giallo, colore ufficiale della gara ciclistica. Il giardino della città di Lugo è dedicato a Marco Pantani, il “Pirata”, il ciclista di Cesenatico scomparso prematuramente 20 anni fa. A lui è dedicata l’opera d’arte dello scultore romagnolo Renato Mancini in ricordo della vittoria del Pirata del 2 agosto del 1998, che in quel momento divenne uno dei sette ciclisti riusciti nell’impresa di trionfare nello stesso anno al Giro d’Italia e alla Grande Boucle. Porta la firma dell’artista di Massa Lombarda Renato Mancini anche l’originalissima riproduzione della Tour Eiffel posizionata in un’altra area verde della Rotonda. Il simbolo di Parigi e della Francia è alta 4 metri e realizzata impiegando, quale materiale di riciclo, 80 pezzi tra forcelle e telai di biciclette, smontate e assemblate.

In piazzale Napoli a Milano Marittima gli studenti del secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio dell'Università di Pisa hanno realizzato un quadro vegetale per celebrare il passaggio del Tour: con Alternanthera è stata creata la sagoma della Francia, riempita di piante con i colori della bandiera francese; all’interno è stata disegnata una maglia gialla con Tagete patula. Per concludere, anche il giardino dell’Associazione culturale Il Menocchio, di cui sono protagonisti Diabolik ed Eva Kant, rendono omaggio alla competizione ciclistica. I due famosi personaggi del fumetto nato dalla fantasia dalle sorelle Giussani nel giardino in Parco della Rimembranza (a pochi metri dal viale Roma e dal piazzale Ascione) hanno inforcato una bicicletta. È un richiamo alla prima apparizione in cui i due utilizzano come mezzo di locomozione la bicicletta. I disegni originali sono del fumettista Matteo Mazzacurati.

La viabilità

Il Tour attraverserà tutte e quattro le nostre località costiere, Tagliata, Pinarella, Cervia e Milano Marittima, oltre a Savio, per poi proseguire in direzione Ravenna. Le vie interessate dal percorso sono: Via Pinarella, Via Sicilia, Viale Italia, Viale De Amicis, Lungomare Deledda, Lungomare D'Annunzio, Via N. Sauro, Ponte Mobile, Via Delle Paratoie, Viale Oriani, Viale Due Giugno, Via XIX Traversa, Viale Matteotti, Viale Nullo Baldini, Via Romea Nord.

Dalle ore 9.30 alle ore 14 circa di domenica 30 giugno saranno chiuse le strade interessate dal percorso. Dalla mezzanotte di domenica 30 giugno, e fino al termine del passaggio del Tour, nelle strade interessate dal percorso è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.