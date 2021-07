Anche due giovani ravennati tra i 90 concorrenti di 'Mister Italia 2021'

Per Benito e Salvatore l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta il concorso di bellezza al maschile più importante organizzato nel nostro Paese

Ci sono anche due ragazzi di Ravenna tra i novanta bellissimi pre-finalisti nazionali del concorso di Mister Italia 2021. Si tratta di Benito Portera, 28 anni, alto 1,80 con la passione per la moda e Salvatore Vertone, imprenditore, 24 anni, 1,84 di altezza e il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo dello spettacolo. I due ragazzi ravennati saranno in passerella lunedì 2 agosto a Giulianova (TE) dove, nello scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma sabato 7 agosto a Pescara. Per Benito e Salvatore l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile in quello che rappresenta il concorso di bellezza al maschile più importante organizzato nel nostro Paese.