Anche Fridays for Future in piazza contro le trivelle: "La soluzione alla crisi non possono essere le fonti fossili"

Anche il gruppo ravennate di Fridays For Future aderisce alla manifestazione contro le trivellazioni indetta dal comitato Per il Clima Fuori dal Fossile per sabato in piazza del Popolo a Ravenna. "Siamo da sempre convinti che giustizia climatica e giustizia sociale vadano di pari passo - affermano da Fridays For Future - che l’una non possa esistere senza l’altra, e che il sistema all’interno del quale esistiamo sia da modificare a partire dalle sue fondamenta. Vogliamo un mondo senza guerre, violenze e distruzione, un mondo dove il rispetto per il Pianeta su cui viviamo e per tutte le persone che lo abitano siano sempre al primo posto. Il nostro movimento si schiera convintamente per la pace, e non possiamo evitare di sottolineare le implicazioni climatiche e ambientali della guerra, oltre a quelle umanitarie che ben conosciamo e che sono da settimane nei pensieri tutt? noi".

"La risposta alla crisi energetica che consegue dalla situazione attuale non può essere la regressione a fonti fossili tecnologicamente e socialmente superate quali il carbone, non può essere la stipulazione di nuovi contratti per l’acquisto del gas da altri Paesi, non può essere l’incremento di estrazioni nel nostro territorio. La via da perseguire è quella dell’energia pulita, rinnovabile, rispettosa dell’ambiente e delle persone - concludono da Fridays For Future - Chiediamo al nostro governo di guardare in faccia la realtà e riconoscere le necessità dei suoi cittadini e dell’intero Pianeta, di uscire dalle logiche di profitto e guadagno personale che lo inducono continuamente a favorire l’operato delle grandi aziende del fossile".