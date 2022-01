Anche il sindaco di Castel Bolognese contagiato dal Covid: "Sono asintomatico e lavoro da casa"

Il sindaco di Castel Bolognese si aggiunge alla lista dei primi cittadini della provincia di Ravenna colpiti dal Covid. Anche Luca Della Godenza infatti, nei giorni scorsi, è stato contagiato. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco tramite i social. "Mercoledì mattina sono risultato positivo anche io al Covid - spiega Della Godenza - Al momento sono asintomatico e in isolamento domiciliare. Continuerò a lavorare da casa in stretta collaborazione con tutta la giunta, i consiglieri e i dipendenti comunali".

Il sindaco ne approfitta per fare anche un bilancio dei contagi: "Nella settimana dal 10 al 16 gennaio sono state riscontrate nel nostro Comune 259 nuove positività, portando le persone attualmente positive a 367. A tutte queste persone, che per la maggior parte sono asintomatiche o con sintomi lievi, portiamo i nostri auguri di pronta guarigione. Questa fase risulta particolarmente delicata, in quanto la nostra provincia è tra le prime in Italia per numero di contagi; pertanto occorre massima prudenza nei comportamenti adottati da ognuno di noi e occorre, per chi ancora non l'avesse fatto, fare il vaccino, la nostra arma contro le conseguenze gravi del virus".