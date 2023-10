Anche le parafarmacie dell'Emilia Romagna aderiscono al trimestre anti inflazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Per tre mesi, a partire dal 1 ottobre, prezzi calmierati su una selezione di articoli del “carrello della spesa”, ad esempio i prodotti per l'infanzia. È quanto prevede il Protocollo siglato oggi tra il ministero delle imprese e le associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale, alla presenza della premier Giorgia Meloni e del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Il patto antinflazione garantirà ai consumatori prezzi calmierati da ottobre a dicembre su un paniere di prodotti di prima necessità.

Il protocollo antinflazione, firmato con entusiasmo dalla Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, ha l'obiettivo di offrire prezzi contenuti su una gamma di articoli, tra cui quelli essenziali per il cosiddetto carrello della spesa, e di non aumentarne il prezzo nel trimestre indicato. Tale risultato sarà ottenuto attraverso modalità flessibili, come l'applicazione di prezzi fissi, attività promozionali su referenze specifiche, iniziative sui prodotti a marchio del distributore (private label) o attraverso carrelli a prezzo scontato o unico, tra altre opzioni.

La firma del patto antinflazione rappresenta un importante passo avanti nell'assicurare prezzi accessibili per i prodotti di prima necessità durante il prossimo trimestre. Le parafarmacie dell’Emilia-Romagna si impegnano a mantenere questa promessa, contribuendo così al benessere economico dei cittadini e dimostrando ancora una volta il loro ruolo essenziale sul territorio.