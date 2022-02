Anche Lugo prende posizione contro il caro energia: si spengono le luci del monumento di Baracca

"Spegnere simbolicamente un monumento per porre all'attenzione del Governo il tema del caro energia e materie prime". Sono queste le parole del sindaco di Lugo Davide Ranalli che dichiara sui social di aderire, come Amminstrazione Comunale, all'idea lanciata dal sindaco di Cento Edoardo Accorsi, che prevede di 'spegnere' l'illuminazione di un simbolo della città per manifestare contro i rincari delle bollette. Nella serata di giovedì, quindi, si spengono le luci del monumento di Baracca a Lugo dalle 21 alle 21.30. "Serve un intervento urgente del Governo", ribadisce il sindaco lughese.

"È un'emergenza vera che rischia di compromettere la ripresa economica e il volano rappresentato dal PNRR - spiega Ranalli - Come una valanga sta toccando tutti, e rischia di mettere in ginocchio le famiglie, gli impianti sportivi, le imprese. Il Comune di Lugo ha stimato un aumento del 15% per le spese energetiche, probabilmente in difetto".